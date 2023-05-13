Том Тибодо: «Горжусь своими парнями»

Главный тренер « » поздравил « » с выходом в финал Востока и коротко подвел итоги сезона для команды.

«Хит» в пятницу в четвертый раз обыграли «Никс» (96:92), завершив серию второго раунда со счетом 4-2.

«Мои поздравления «Хит», организации, тренерскому штабу, Спо и Пэту Райли, всем их игрокам. Они отлично боролись на протяжении всей серии, отдаю должное. Но в то же время я горжусь своими парнями. В конце сезона остается только одна команда, а все остальные испытывают разочарование. Но я горжусь тем, как эта команда работала по ходу всего сезона», – заявил Тибодо.

Для «Никс» поражение означает, что команда снова не вышла в финал конференции, данная серия продолжается с 2000 года. Другими клубами лиги с более длительными сериями непопаданий в финал конференции являются «Вашингтон» (с 1979 года) и «Шарлотт» (никогда).

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