Том Тибодо: «Горжусь своими парнями»

Теги Майами Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо поздравил «Майами» с выходом в финал Востока и коротко подвел итоги сезона для команды.

«Хит» в пятницу в четвертый раз обыграли «Никс» (96:92), завершив серию второго раунда со счетом 4-2.

«Мои поздравления «Хит», организации, тренерскому штабу, Спо и Пэту Райли, всем их игрокам. Они отлично боролись на протяжении всей серии, отдаю должное. Но в то же время я горжусь своими парнями. В конце сезона остается только одна команда, а все остальные испытывают разочарование. Но я горжусь тем, как эта команда работала по ходу всего сезона», – заявил Тибодо.

Для «Никс» поражение означает, что команда снова не вышла в финал конференции, данная серия продолжается с 2000 года. Другими клубами лиги с более длительными сериями непопаданий в финал конференции являются «Вашингтон» (с 1979 года) и «Шарлотт» (никогда).

«Nooothing Eeeeeasy!» Страстную речь Зазы Пачулии обязательно вспоминают перед любым седьмым матчем НБА

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
софочка
Ответ Райли Карри
горжусь своими парнями Тибс про Джимбо?
Ну явно не про Рэндла
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
горжусь своими парнями
Тибс про Джимбо?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий