Д’Анджело Расселл вновь попытался прорекламировать свой напиток во время пресс-конференции
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл во время пресс-конференции после 6-го матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» (122:101, 4-2) снова попытался прорекламировать свой напиток «Coco5».
Игрок поставил бутылку на стол, откуда ее тут же убрали.
Основным владельцем бренда является защитник «Финикса» Девин Букер. Расселл – один из партнеров-инвесторов.
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