Д’Анджело Расселл вновь попытался прорекламировать свой напиток во время пресс-конференции

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Д’Анджело Расселл Девин Букер Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл во время пресс-конференции после 6-го матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» (122:101, 4-2) снова попытался прорекламировать свой напиток «Coco5».

Игрок поставил бутылку на стол, откуда ее тут же убрали.

Основным владельцем бренда является защитник «Финикса» Девин Букер. Расселл – один из партнеров-инвесторов.

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8 комментариев

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Djoyin
Кто-нибудь пил это уже? Вкусная штука?
+3
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ID89
Ответ Djoyin
Кто-нибудь пил это уже? Вкусная штука?
Расселл-таки добился своего!!
+3
0
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Максим Максимов
Анжела Расуловна
+2
0
+2
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Lan4ik
Не получилось-не фартануло
+1
0
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Вялый Харден
заключит новый контракт, но со скидкой, сумму скидки отбивает уже сходу рекламой. пытается, по крайней мере
+1
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Juve11Forza
Бабушка есть, а Расселла нет
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Anastasiia Khvorostova
наес образ получился, какой то симбиоз кота базилио и шопокляк одновременно
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Чья бабушка ?
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