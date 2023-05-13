Д’Анджело Расселл вновь попытался прорекламировать свой напиток во время пресс-конференции

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл во время пресс-конференции после 6-го матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» (122:101, 4-2) снова попытался прорекламировать свой напиток «Coco5».

Игрок поставил бутылку на стол, откуда ее тут же убрали.

Основным владельцем бренда является защитник «Финикса» . Расселл – один из партнеров-инвесторов.

«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада