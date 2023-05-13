«Уорриорз» хотят подписать с Дрэймондом Грином новый долгосрочный контракт

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Руководители «Голден Стэйт» намерены обсудить с тяжелым форвардом Дрэймондом Грином (33 года, 198 см) новый долгосрочный контракт, сообщает The Athletic.

«Уорриорз» хотят сохранить Грина в своем составе либо путем продления действующего соглашения, если игрок воспользуется опцией на 27,6 миллиона долларов, либо путем подписания совершенно нового контракта.

По словам Грина, он еще не определился с опцией и собирается встретиться с агентом Ричем Полом, после чего возьмет время на раздумья. Форварда заявил, что «хочет оставаться в «Голден Стэйт» до конца жизни».

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18 комментариев

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Слава Денисов
Если у двух сторон есть желание и возможности, то новому контракту быть
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Кирилл Шмидт
Думаю договорятся. Дрей хочет остаться, менеджмент понимает, что для Стефа очень важно что бы он остался. Вопрос, что делать с остальными. Клей видимо официально закончился, пул - о мертвых либо хорошо, либо ничего. Плюс очевидно есть конфликт у молодежи со стариками( к которым относится и Керр). По хорошему пока Стеф в прайме( еще года 2) надо пытаться окружить его игроками, которые способны помочь здесь и сейчас. Нельзя ждать пока условный куминга станет лучше(вообще не факт, что станет). Но с такой платежкой укрепляться очень сложно будет. Одно ясно точно - оставлять как сейчас есть, точно нельзя. Вообще есть вера, что у Стефа и этих воинов сил осталось на 1 последний поход за гайкой.
В принципе,давления на Уориорс и лично на Карри уже нет.Они уже в прошлом году все доказали.Взяли гайку без КД и когда в них мало кто верил.Так что даже если больше не возьмут чемпионство и не сыграют в финале ничего страшного не произойдёт.Главное красиво в борьбе отыграть последние годы Стэфа. Для этого реально придётся взрывать состав.
Карри один в неприкосновенности.Грина тоже желательно оставить как и Луни с Уигинсом.Хотя при хороших предложениях можно и подумать об обмене.
Остальных на мороз
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Кирилл Шмидт
Думаю договорятся. Дрей хочет остаться, менеджмент понимает, что для Стефа очень важно что бы он остался. Вопрос, что делать с остальными. Клей видимо официально закончился, пул - о мертвых либо хорошо, либо ничего. Плюс очевидно есть конфликт у молодежи со стариками( к которым относится и Керр). По хорошему пока Стеф в прайме( еще года 2) надо пытаться окружить его игроками, которые способны помочь здесь и сейчас. Нельзя ждать пока условный куминга станет лучше(вообще не факт, что станет). Но с такой платежкой укрепляться очень сложно будет. Одно ясно точно - оставлять как сейчас есть, точно нельзя.
Вообще есть вера, что у Стефа и этих воинов сил осталось на 1 последний поход за гайкой.
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fhneh
Ответ udod
70 на 3 с опцией команды на последний сезон
Он гораздо лучше контракт легко на стороне получит. ГС дадут что-то типа 100 на 4
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+4
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whoisme
Тогда 100% Пула менять надо, очевидно что идеальной атмосферы не будет+ Пул завалил сезон полностью. Кто-то его возьмет, 100%. Но что взамен предложат, вот тут интересно
+3
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bars1998
Там считать будут) Думаю условные 80 млн на 4 года устроют и игрока и клуб , то есть новый контракт со следующего года без продления опция от Грина) Гсв это будет выгодно, 8 млн экономии на контракте Грина в следующем году это хорошие экономия ( 8 млн + налог )
+2
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+2
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ST-L
Ответ Кирилл Шмидт
Думаю договорятся. Дрей хочет остаться, менеджмент понимает, что для Стефа очень важно что бы он остался. Вопрос, что делать с остальными. Клей видимо официально закончился, пул - о мертвых либо хорошо, либо ничего. Плюс очевидно есть конфликт у молодежи со стариками( к которым относится и Керр). По хорошему пока Стеф в прайме( еще года 2) надо пытаться окружить его игроками, которые способны помочь здесь и сейчас. Нельзя ждать пока условный куминга станет лучше(вообще не факт, что станет). Но с такой платежкой укрепляться очень сложно будет. Одно ясно точно - оставлять как сейчас есть, точно нельзя. Вообще есть вера, что у Стефа и этих воинов сил осталось на 1 последний поход за гайкой.
"есть конфликт у молодежи со стариками" кажется конфликт может быть примерно между равными сторонами, хотя бы гипотетически. Но Пул и Куминга пока не обладают даже близко статусом игроков, которые могут стать будущим клуба. Муди по картинке не похож на бузотера. По поводу последнего похода - сколько лет уже говорят об этом. человеку 35, хорош делать из него пенсионера, медицина неплохо шагнула вперед, и при умелом подходе рано списывать
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Vendett1a
Если все таки останется,значит в расход Пула пускать нужно. ГС нужен большой. Нуркича бы им
+1
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Yony
Ответ Vendett1a
Если все таки останется,значит в расход Пула пускать нужно. ГС нужен большой. Нуркича бы им
Эйвона)). Это была шутка, если чо)))
+1
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jjeka
Нормал он поджог пердак мартышке сегодня
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Vanila Panda
Ответ DonaldBrashear 2.0
не, ну все понятно, конечно, хотят оставить и т.д., но блин, они же с каждым годом не становятся лучше, надо что-то придумывать новое, а с такими контрактами, как у них ничего не получится + контракт Пула еще будет. ГС - семья и все такое, это отлично, но кем-то надо пожертвовать, как в свое время Барнсом после его кирпичей в финале. Думаю, этим кем-то должен стать Клэй Томпсон - он совсем не приносит пользы. Надо его обменять на кого-то, даже если тоже плохой контракт, но у кого есть перспективы, как у Уиггинса в свое время, может смогут привести в чувства его (например, Бен Симмонс). Пула никуда обменять не получится, никто не возьмет его контракт. Но думаю, что Пул будет полезен в регулярке очень, там в защите не играют так как в ПО, игр много, и мне кажется, что со следующего сезона он будет одной из главных опций, должен тащить команду. Если будет в форме, как в прошлом сезоне вполне способен помочь в регулярке, дав отдохнув Стэфу. А Грину надо подписать контракт 60 на 3 года со след сезона, без опции игрока и нормально будет, и ему контракт длинный и команде скидка немного.
Пула спокойно заберет половина команд лиги. 20 миллионов не проблемный контракт, лол. Проблема, что за него ценных активов вряд ли дадут
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AEZAKMI228
Ответ bars1998
Там считать будут) Думаю условные 80 млн на 4 года устроют и игрока и клуб , то есть новый контракт со следующего года без продления опция от Грина) Гсв это будет выгодно, 8 млн экономии на контракте Грина в следующем году это хорошие экономия ( 8 млн + налог )
он не согласится играть за эти копейки
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bars1998
Ответ Стас Соболев
Не возьмет такой, я думаю он захочет 28-30 млн за год))
ему 33 ни кто ему не даст 120 млн на 4 года 🤣🤣🤣 80 на 4 это то на что он может расчитывать на рынке )
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Стас Соболев
Ответ udod
70 на 3 с опцией команды на последний сезон
Не возьмет такой, я думаю он захочет 28-30 млн за год))
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Yony
Грин — медийная персона. Уже стал — это факт. Бабло он собирает, с прицелом на будущее, далекое будущее, со всеми своими активностями в СМИ и СММ на долгие годы вперед. Тут вопрос репутации. И для этой самой репутации ему стоит остаться в ГСВ. Ну и на большом рынке, конечно))
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DonaldBrashear 2.0
не, ну все понятно, конечно, хотят оставить и т.д., но блин, они же с каждым годом не становятся лучше, надо что-то придумывать новое, а с такими контрактами, как у них ничего не получится + контракт Пула еще будет.

ГС - семья и все такое, это отлично, но кем-то надо пожертвовать, как в свое время Барнсом после его кирпичей в финале. Думаю, этим кем-то должен стать Клэй Томпсон - он совсем не приносит пользы. Надо его обменять на кого-то, даже если тоже плохой контракт, но у кого есть перспективы, как у Уиггинса в свое время, может смогут привести в чувства его (например, Бен Симмонс).

Пула никуда обменять не получится, никто не возьмет его контракт. Но думаю, что Пул будет полезен в регулярке очень, там в защите не играют так как в ПО, игр много, и мне кажется, что со следующего сезона он будет одной из главных опций, должен тащить команду. Если будет в форме, как в прошлом сезоне вполне способен помочь в регулярке, дав отдохнув Стэфу.

А Грину надо подписать контракт 60 на 3 года со след сезона, без опции игрока и нормально будет, и ему контракт длинный и команде скидка немного.
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bel01
А меня тут на днях критиковали за прогноз, что эта серия для Грина в форме Уорриорз будет не последней.
А оказалось, что так и есть, скорее всего))
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udod
70 на 3 с опцией команды на последний сезон
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