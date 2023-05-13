«Уорриорз» хотят подписать с Дрэймондом Грином новый долгосрочный контракт

Руководители «Голден Стэйт» намерены обсудить с тяжелым форвардом (33 года, 198 см) новый долгосрочный контракт, сообщает The Athletic.

«Уорриорз» хотят сохранить Грина в своем составе либо путем продления действующего соглашения, если игрок воспользуется опцией на 27,6 миллиона долларов, либо путем подписания совершенно нового контракта.

По словам Грина, он еще не определился с опцией и собирается встретиться с агентом Ричем Полом, после чего возьмет время на раздумья. Форварда заявил, что «хочет оставаться в «Голден Стэйт» до конца жизни».

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