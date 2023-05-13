«Уорриорз» хотят подписать с Дрэймондом Грином новый долгосрочный контракт
Руководители «Голден Стэйт» намерены обсудить с тяжелым форвардом Дрэймондом Грином (33 года, 198 см) новый долгосрочный контракт, сообщает The Athletic.
«Уорриорз» хотят сохранить Грина в своем составе либо путем продления действующего соглашения, если игрок воспользуется опцией на 27,6 миллиона долларов, либо путем подписания совершенно нового контракта.
По словам Грина, он еще не определился с опцией и собирается встретиться с агентом Ричем Полом, после чего возьмет время на раздумья. Форварда заявил, что «хочет оставаться в «Голден Стэйт» до конца жизни».
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Карри один в неприкосновенности.Грина тоже желательно оставить как и Луни с Уигинсом.Хотя при хороших предложениях можно и подумать об обмене.
Остальных на мороз
Вообще есть вера, что у Стефа и этих воинов сил осталось на 1 последний поход за гайкой.
ГС - семья и все такое, это отлично, но кем-то надо пожертвовать, как в свое время Барнсом после его кирпичей в финале. Думаю, этим кем-то должен стать Клэй Томпсон - он совсем не приносит пользы. Надо его обменять на кого-то, даже если тоже плохой контракт, но у кого есть перспективы, как у Уиггинса в свое время, может смогут привести в чувства его (например, Бен Симмонс).
Пула никуда обменять не получится, никто не возьмет его контракт. Но думаю, что Пул будет полезен в регулярке очень, там в защите не играют так как в ПО, игр много, и мне кажется, что со следующего сезона он будет одной из главных опций, должен тащить команду. Если будет в форме, как в прошлом сезоне вполне способен помочь в регулярке, дав отдохнув Стэфу.
А Грину надо подписать контракт 60 на 3 года со след сезона, без опции игрока и нормально будет, и ему контракт длинный и команде скидка немного.
А оказалось, что так и есть, скорее всего))