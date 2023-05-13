Дрэймонд Грин может сыграть за сборную США на ЧМ-2023

Теги Голден Стэйт сборная США НБА Дрэймонд Грин чемпионат мира-2023 Баскетбол

По словам форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, он может сыграть за сборную США на ЧМ-2023.

«Летом я хочу немного попутешествовать, зарядиться энергией, возможно, сыграть на чемпионате мире, тут мы еще посмотрим, а еще хорошенько поработать, чтобы стать лучше в следующем сезоне.

Таковы мои приоритеты», – сказал Грин.

Дрэймонд выступал за США на Олимпийских играх в Рио-2016 и Токио-2020, в обоих случаях команда выигрывала золото.

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1 комментарий

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Вялый Харден
а потом к деду на ветеранскую минималку
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