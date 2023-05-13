Дрэймонд Грин может сыграть за сборную США на ЧМ-2023
По словам форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, он может сыграть за сборную США на ЧМ-2023.
«Летом я хочу немного попутешествовать, зарядиться энергией, возможно, сыграть на чемпионате мире, тут мы еще посмотрим, а еще хорошенько поработать, чтобы стать лучше в следующем сезоне.
Таковы мои приоритеты», – сказал Грин.
Дрэймонд выступал за США на Олимпийских играх в Рио-2016 и Токио-2020, в обоих случаях команда выигрывала золото.
Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного
1 комментарий