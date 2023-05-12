Александр Щербенев: «Снова отдали победу»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александр Щербенев Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев заявил, что команда подарила победу УНИКСу в 3-м матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (81:82, 1-2).

«Ощущения схожие с теми, что были после предыдущего матча серии. Снова отдали победу, хотя в последнем владении мяч был у нас. Очень обидно так проигрывать – когда вроде бы уверенно ведешь, но в концовке даришь победу сопернику.

Что ж, сейчас мы чуть-чуть погрустим и завтра начнем готовиться к следующему матчу, который надо кровь из носу выиграть», – сказал Щербенев.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

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