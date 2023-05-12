Евгений Богачев: «Четвертый матч финальной серии будет ключевым»

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что четвертый матч финальной серии лиги ВТБ против « -Кубань» (2-1) станет ключевым.

«Хотелось бы, чтобы сыграли увереннее. Начали матч хорошо, повели ведь плюс 15, но половину закончили – минус 4. Как всегда это касается русских: долго запрягаем, потом догоняем и быстро едем. Хорошо, что удалось догнать «Локомотив» и вырвать победу.

Помогли наша скамейка – и Зайцев, и Воронцевич. Благодаря им иностранцы смогли передохнуть и сохранить силы на концовку.

Одно очко – это убедительная победа, так ведь? Повели в серии – хорошо, но 13 числа будет ключевая игра, думаю», – сказал Богачев.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?