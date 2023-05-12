Сергей Кущенко: «Локомотив» контролировал игру, но победа уплыла из-под носа»

Теги Сергей Кущенко УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что «Локомотив-Кубань» упустил победу в 3-м матче финальной серии плей-офф против УНИКСа (81:82, 1-2) из-за нехватки опыта.

«Считаю, что краснодарский клуб имеет больше энергии, большую ротацию, при этом вскрылась проблема близкой концовки. «Локомотив» вел в счете и контролировал игру, но победа уплыла из-под носа.

УНИКС оказался более опытной командой – пусть более возрастной, но и более мастеровитой. Казанцам удалось затянуть соперника в сложную концовку, «Локо» много намазал, и лидеры не реализовали важные броски. При этом я уверен, что серия будет долгая», – сказал Кущенко.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

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