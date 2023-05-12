«Было очень больно». Кевон Луни играл в 2019 году с травмой, подобной повреждению Уиггинса

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Эндрю Уиггинс Кевон Луни Баскетбол

Центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни вспомнил, каково было играть с травмой во время плей-офф 2019 года, подобной травме форварда Эндрю Уиггинса.

«Было очень больно. Сначала мне сказали, что я не смогу играть через боль. В нескольких играх мне казалось, что не смогу продолжить встречу, но я справился. У нас с Уигом немного разные зоны повреждения – у меня ближе к ключице. Мне хотя бы по кольцу не пришлось бросать. Тут больше вопрос в том, чтобы привыкнуть к боли, привыкнуть к ударам в больную область. По 10-балльной – ну, может 7-8. Хуже-то вряд ли уже будет, надо это понять.

Поговорил с Эндрю, обсудили, как он себя чувствует. Потому что я знаю, каково это», – заявил Луни на утренней командной тренировке.

Участие Уиггинса в 6-й игре против «Лейкерс» остается под вопросом.

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10 комментариев

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Михаил Евдокимов
То есть я так понимаю участие в игре зависит от самого Уиги, травма очень неприятная и , если он пропустит матч ему никто слова не скажет, но при этом с этой травмой играть можно, ухудшение травмы маловероятно, Луни будучи центровым толкался под кольцом, у Уиги контакта все же меньше, учитывая его позицию, хотя и не мало.
+4
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Михаил Евдокимов
Ответ Деревенский Кобе
Луни отметил, что ему не надо было бросать по кольцу, а Эндрю все-таки 2-3 опция в атаке. Вполне возможно, что с таким повреждением это довольно болезненно. В любом случае хотелось бы увидеть его на площадке сегодня, без него тяжело будет, но здоровье важнее
да, весь вопрос в боли, сможет или нет преодолеть ее, это не просто, но некоторые на такое способны. Тут вроде пишут, что Уиги таки намерен играть, тогда хвала и почет ему, если отыграет хотя бы в небольшой плюс уже будет очень круто
+4
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Деревенский Кобе
Ответ Михаил Евдокимов
То есть я так понимаю участие в игре зависит от самого Уиги, травма очень неприятная и , если он пропустит матч ему никто слова не скажет, но при этом с этой травмой играть можно, ухудшение травмы маловероятно, Луни будучи центровым толкался под кольцом, у Уиги контакта все же меньше, учитывая его позицию, хотя и не мало.
Луни отметил, что ему не надо было бросать по кольцу, а Эндрю все-таки 2-3 опция в атаке. Вполне возможно, что с таким повреждением это довольно болезненно. В любом случае хотелось бы увидеть его на площадке сегодня, без него тяжело будет, но здоровье важнее
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Деревенский Кобе
Ответ Михаил Евдокимов
да, весь вопрос в боли, сможет или нет преодолеть ее, это не просто, но некоторые на такое способны. Тут вроде пишут, что Уиги таки намерен играть, тогда хвала и почет ему, если отыграет хотя бы в небольшой плюс уже будет очень круто
Согласен. Уиггинс профессионал, да и к тому же не помню, чтоб он от каждого касания корчился от боли. Думаю сможет адекватно оценить состояние и принять решение. Игра максимально важная, но и у Уигги не насморк
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ShowTime.
будет забавно если андрюха через дэвиса поставит с переломом ребра
хотя у энтони голова болит ))))
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Kikir
Ответ Деревенский Кобе
Луни отметил, что ему не надо было бросать по кольцу, а Эндрю все-таки 2-3 опция в атаке. Вполне возможно, что с таким повреждением это довольно болезненно. В любом случае хотелось бы увидеть его на площадке сегодня, без него тяжело будет, но здоровье важнее
И 1-2 опция в защите
+1
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Валера, настало твое время...
Ответ Danya Black
Небось гниль на крабе будет бить намеренно по ребрам.
Какая-то гниль на крабе будет кого-то бить намеренно? Ты фентези пересмотрел или ты плохо мысли излагаешь?
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Danya Black
Ответ Валера, настало твое время...
Какая-то гниль на крабе будет кого-то бить намеренно? Ты фентези пересмотрел или ты плохо мысли излагаешь?
Как какая? Плохо матчи смотришь или белена мешает смотреть нормально или плохое понимание баскетбольных терминов?!
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