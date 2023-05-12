«Было очень больно». Кевон Луни играл в 2019 году с травмой, подобной повреждению Уиггинса

Центровой « » вспомнил, каково было играть с травмой во время плей-офф 2019 года, подобной травме форварда .

«Было очень больно. Сначала мне сказали, что я не смогу играть через боль. В нескольких играх мне казалось, что не смогу продолжить встречу, но я справился. У нас с Уигом немного разные зоны повреждения – у меня ближе к ключице. Мне хотя бы по кольцу не пришлось бросать. Тут больше вопрос в том, чтобы привыкнуть к боли, привыкнуть к ударам в больную область. По 10-балльной – ну, может 7-8. Хуже-то вряд ли уже будет, надо это понять.

Поговорил с Эндрю, обсудили, как он себя чувствует. Потому что я знаю, каково это», – заявил Луни на утренней командной тренировке.

Участие Уиггинса в 6-й игре против « » остается под вопросом.

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