Участие Эндрю Уиггинса в 6-м матче с «Лейкерс» остается под вопросом

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс может пропустить шестую встречу серии с «Лейкерс» (2-3) из-за перелома левого реберного хряща.

«Участие Эндрю Уиггинса остается под вопросом, однако он успешно завершил утреннюю разминочную бросковую тренировку», – передает журналист Марк Медина.

В текущем розыгрыше плей-офф Уиггинс набирает 17,6 очка, 5,9 подбора и 1,3 блок-шота, реализуя 47% бросков.

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9 комментариев

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Про100 стэф
эххх жаль
+3
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+3
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pele_kan
без Уиггса рассчитывать на победу будет сложно
+2
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RAMIK
Это игра. Он точно будет иначе бы не тренировался.
+2
0
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Сергей Волинцов
Куминга есть
0
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Аркадий Байдерин
На уколах придется играть. Андрюха не подведи
+2
-2
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Forza
Ответ RAMIK
Это игра. Он точно будет иначе бы не тренировался.
Джордж тоже тренировался. Причем даже не перед последней игрой.
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