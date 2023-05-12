Участие Эндрю Уиггинса в 6-м матче с «Лейкерс» остается под вопросом

Форвард « » Эндрю Уиггинс может пропустить шестую встречу серии с « » (2-3) из-за перелома левого реберного хряща.

«Участие Эндрю Уиггинса остается под вопросом, однако он успешно завершил утреннюю разминочную бросковую тренировку», – передает журналист Марк Медина.

В текущем розыгрыше плей-офф Уиггинс набирает 17,6 очка, 5,9 подбора и 1,3 блок-шота, реализуя 47% бросков.

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