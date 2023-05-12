Эндрю Уиггинс примет решение об участии в матче с «Лейкерс» после разминки
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс самостоятельно примет решение о своем участии в шестом матче с «Лейкерс» (2-3).
Как сообщает ESPN, Уиггинс выйдет на разминку перед игрой и оценит свою способность принять участие во встрече.
Утром он успешно завершил бросковую тренировку.
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Весь вопрос в боли. Опять же, если он все-таки не сможет играть никто криво на него не посмотрит, но если он отыграет - будет только дополнительное уважение.