Эндрю Уиггинс примет решение об участии в матче с «Лейкерс» после разминки

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс самостоятельно примет решение о своем участии в шестом матче с «Лейкерс» (2-3).

Как сообщает ESPN, Уиггинс выйдет на разминку перед игрой и оценит свою способность принять участие во встрече.

Утром он успешно завершил бросковую тренировку.

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11 комментариев

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Марсель Объелся
У тебя блин хрящ поломан, зачем вообще играть?
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Михаил Евдокимов
Ответ Марсель Объелся
У тебя блин хрящ поломан, зачем вообще играть?
Просто это ПО, ради этого и играют все настоящие спортсмены, ради победы в чемпионате, а тут есть возможность взять вторую гайку подряд. Травма не должна усугубится в случае игры (Луни играл с подобной в финале, а он как бы центровой, который вечно в контакте).
Весь вопрос в боли. Опять же, если он все-таки не сможет играть никто криво на него не посмотрит, но если он отыграет - будет только дополнительное уважение.
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Аркадий Байдерин
Ответ Марсель Объелся
У тебя блин хрящ поломан, зачем вообще играть?
Чтобы стать чемпионом
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Славонычч
Ждём победы воинов !!! 🏀😘😘
+6
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Drinkinss
без виггинса будет тяжело - куминга по идее его сменщик, но он не играл уже месяц, в принципе можно луни-грин-пейтон-стеф-клей, но тогда слишком мало спейсинга и шутинга. как играл луни с ребрами я помню, в инале против торонто - на него смотреть больно было, не то что играть
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Адмирал МакКряк
На 100% играть он не сможет всё равно, к сожалению. Боль он чувствовал и непосредственно в игре, а после отдыха - тем более, и травму, вероятно, только усугубит, учитывая, против кого он играет.
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ecopromo
без уиггинса можно даже не выходить на матч
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Марсель Объелся
Ответ Аркадий Байдерин
Чтобы стать чемпионом
С переломом хряща? Рационально
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Danya Black
Ответ Марсель Объелся
С переломом хряща? Рационально
Некоторые говорят, что он с Кингс уже играл с переломом
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