Эндрю Уиггинс примет решение об участии в матче с «Лейкерс» после разминки

Форвард « » самостоятельно примет решение о своем участии в шестом матче с « » (2-3).

Как сообщает ESPN, Уиггинс выйдет на разминку перед игрой и оценит свою способность принять участие во встрече.

Утром он успешно завершил бросковую тренировку.

У баскетболиста перелом реберного хряща.

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко