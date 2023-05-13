Джимми Батлер: «Мы еще на шаг ближе к цели»

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер прокомментировал победу над «Нью-Йорком» (96:92, 4-2) в шестом матче и выход в финал Восточной конференции.

«Это означает, что мы еще на шаг ближе к цели», – заявил Джимми.

На счету Батлера 24 очка, 8 подборов и 4 передачи.

«Хит» стали второй в истории НБА командой с 8-м посевом, которая пробилась в финал конференции. В 1999 подобное удалось «Никс», которые в итоге вышли в решающую серию плей-офф.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

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4 комментария

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Azamat Abdukadyroff
Сегодня день Короля и Джимбо 3
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alex765
самая костоломная команда, так грязно никто не играет, как Майями
+1
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SopTecret
Ответ Potors
Хочется посмотреть на реванш финала в пузыре!
а мне хочется попытки реванша за 1-4 Айверсона против Кобе и Шака)
+1
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