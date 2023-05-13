Джимми Батлер: «Мы еще на шаг ближе к цели»

Лидер « » Джимми Батлер прокомментировал победу над « » (96:92, 4-2) в шестом матче и выход в финал Восточной конференции.

«Это означает, что мы еще на шаг ближе к цели», – заявил Джимми.

На счету Батлера 24 очка, 8 подборов и 4 передачи.

«Хит» стали второй в истории командой с 8-м посевом, которая пробилась в финал конференции. В 1999 подобное удалось «Никс», которые в итоге вышли в решающую серию плей-офф.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз