Джейлен Брансон допустил потерю в ключевом владении «Никс» на последних секундах
«Майами» в пятницу в четвертый раз обыграл «Нью-Йорк» (96:92), завершив серию второго раунда со счетом 4-2.
У «Никс» была возможность сравнять счет на последних секундах, но Джейлен Брансон допустил потерю в ключевом владении при «-2».
После точных штрафных Джимми Батлера и «-4» Квентин Граймс запустил «сквозняк», бросая из-за дуги.
Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз
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