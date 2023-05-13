« » в пятницу в четвертый раз обыграл « » (96:92), завершив серию второго раунда со счетом 4-2.

У «Никс» была возможность сравнять счет на последних секундах, но допустил потерю в ключевом владении при «-2».

После точных штрафных Джимми Батлера и «-4» запустил «сквозняк», бросая из-за дуги.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз