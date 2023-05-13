Джейлен Брансон допустил потерю в ключевом владении «Никс» на последних секундах

Теги Майами Нью-Йорк НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Джейлен Брансон Квентин Граймс Баскетбол

«Майами» в пятницу в четвертый раз обыграл «Нью-Йорк» (96:92), завершив серию второго раунда со счетом 4-2.

У «Никс» была возможность сравнять счет на последних секундах, но Джейлен Брансон допустил потерю в ключевом владении при «-2».

После точных штрафных Джимми Батлера и «-4» Квентин Граймс запустил «сквозняк», бросая из-за дуги.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NeraZZ
«Брансон дал, Брансон взял» называется
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex023
Тащил, тащил, но в самый ответственный момент сделал ошибку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kemp
Брансон батя! Тащил этих днорей... Сил немного не хватило, жаль...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий