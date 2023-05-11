Бэм Адебайо добавил сверху через Айзею Хартенштайна

Центровой « » Бэм Адебайо стал автором эффектного пут-бэка в пятом матче серии с « » (103:112, 3-2).

За минуту до конца половины лидер «Хит» заблокировал лэй-ап разыгрывающего , подобрал мяч, устремился в быстрый отрыв и совершил бросок в падении после контакта с защитником Ар Джей Бэрретом. Мяч угодил в дужку, но добавил сверху через Айзею Хартенштайна.

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко

Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке