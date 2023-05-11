Бэм Адебайо добавил сверху через Айзею Хартенштайна
Центровой «Майами» Бэм Адебайо стал автором эффектного пут-бэка в пятом матче серии с «Нью-Йорком» (103:112, 3-2).
За минуту до конца половины лидер «Хит» Джимми Батлер заблокировал лэй-ап разыгрывающего Джейлена Брансона, подобрал мяч, устремился в быстрый отрыв и совершил бросок в падении после контакта с защитником Ар Джей Бэрретом. Мяч угодил в дужку, но Бэм Адебайо добавил сверху через Айзею Хартенштайна.
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