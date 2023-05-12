Хавьер Паскуаль: «Небольшие ошибки в такой игре стоили нам победы»

Главный тренер « » после поражения от ЦСКА (72:77, 1-3) отметил незначительные оплошности, которые не позволили добиться победы.

«Поздравляю ЦСКА с этой победой. В этом матче у нас были шансы победить, команда играла намного лучше, чем в предыдущем матче. В первые три минуты третьей четверти мы просто рассыпались, и хотя в остальные 37 минут мы играли более-менее как нужно, боролись, были сконцентрированы, не совершали много потерь, ЦСКА заработал большое преимущество и извлек из этого выгоду.

В концовке мы совершили небольшие ошибки на подборе после штрафных ЦСКА. Быстрое нападение – Курбанов, быстрое нападение – Мур, бессмысленный фол Торопова на Курбанове и два штрафных… Эти небольшие ошибки в такой игре стоили нам победы», – заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

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