Хавьер Паскуаль: «Зенит» подходит к этому отрезка сезона полностью выгоревшим»

Главный тренер « » после поражения от в 3-м матче серии за 3-е место лиги ВТБ (60:71, 1-2) посетовал на кадровые проблемы, а также отсутствие характера и физической готовности у своей команды.

«В первой половине почти все сделали правильно в защите и нападении, совершили всего три потери. Но во второй половине все сделали наоборот: игра не шла, потеряли контроль, начали действовать глупо, совершали простые ошибки. После этого уже нельзя было вернуться — без реакции, без физической борьбы, без времени, без всего.

Команда подходит к этому отрезка сезона полностью выгоревшей — без игроков, без характера, физически неготовой. Это то, что и произошло сегодня. Как только что-то одно пошло немного не так, просто перестали играть и закончили матч», – сказал Паскуаль.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?