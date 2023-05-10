Хавьер Паскуаль: «Зенит» подходит к этому отрезка сезона полностью выгоревшим»

Теги ЦСКА Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от ЦСКА в 3-м матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ (60:71, 1-2) посетовал на кадровые проблемы, а также отсутствие характера и физической готовности у своей команды.

«В первой половине почти все сделали правильно в защите и нападении, совершили всего три потери. Но во второй половине все сделали наоборот: игра не шла, потеряли контроль, начали действовать глупо, совершали простые ошибки. После этого уже нельзя было вернуться — без реакции, без физической борьбы, без времени, без всего.

Команда подходит к этому отрезка сезона полностью выгоревшей — без игроков, без характера, физически неготовой. Это то, что и произошло сегодня. Как только что-то одно пошло немного не так, просто перестали играть и закончили матч», – сказал Паскуаль.

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1 комментарий

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Максим Катебо
Такая метаморфоза эта «бронзовая серия»…победит тот, кто сыграет чуть лучше в худшей для себя ситуации на конец сезона. Обе команды рассчитывали на большее, приходится играть вот ЭТО, и делать это плохо…
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