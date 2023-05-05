Хавьер Паскуаль: «Cкажу снова: желаю всего наилучшего Алексею Шведу и его семье»

Теги ЦСКА Алексей Швед Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над ЦСКА (86:68, 1-0) в первом матче серии за бронзовые медали пожелал скорейшего выздоровления защитнику армейцев Алексею Шведу.

«Говорил об этом на пресс-конференции в Казани и скажу снова: желаю всего наилучшего Алексею Шведу и его семье. Надеюсь вскоре снова увидеть его на баскетбольной площадке. Такого рода матчи играть трудно.

Обе команды хотели быть в финале, но оказались за его пределами, в этой позиции. Мы старались сыграть настолько серьезно и коллективно, насколько возможно. У нас получилось, и мы взяли победу», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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