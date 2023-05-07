Хавьер Паскуаль: «У нас физически не осталось, кому играть, слишком много травм»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от ЦСКА во втором матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ (61:85, 1-1) посетовал на большое количество травм в составе своей команды.
«В этой игре боролись на протяжении примерно 25 минут. Но у нас физически не осталось, кому играть, слишком много травм.
Когда ЦСКА повел «+6», команда практически исчезла, все проблемы всплыли на поверхность. Могу только поздравить соперников с победой», – сказал Паскуаль.
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