Хавьер Паскуаль: «У нас физически не осталось, кому играть, слишком много травм»

Главный тренер « » после поражения от ЦСКА во втором матче серии за 3-е место лиги ВТБ (61:85, 1-1) посетовал на большое количество травм в составе своей команды.

«В этой игре боролись на протяжении примерно 25 минут. Но у нас физически не осталось, кому играть, слишком много травм.

Когда ЦСКА повел «+6», команда практически исчезла, все проблемы всплыли на поверхность. Могу только поздравить соперников с победой», – сказал Паскуаль.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент