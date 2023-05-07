Хавьер Паскуаль: «У нас физически не осталось, кому играть, слишком много травм»

Теги ЦСКА Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от ЦСКА во втором матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ (61:85, 1-1) посетовал на большое количество травм в составе своей команды.

«В этой игре боролись на протяжении примерно 25 минут. Но у нас физически не осталось, кому играть, слишком много травм.

Когда ЦСКА повел «+6», команда практически исчезла, все проблемы всплыли на поверхность. Могу только поздравить соперников с победой», – сказал Паскуаль.

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2 комментария

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Nick Crosier
Что нравится,что Паскуаль умеет строит команду и честно преподносит свой взгляд на игру.
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diter
В первом раунде должна быть серия до 2 побед, в полуфинале и финале - до 3, за третье место - одна игра. К нам теперь не расселы уэстбруки будут приезжать. Кто-то любит некую лигу, гоняет в Дубай - прекрасно, но надо с осторожностью свои мечты на нашу хрупкую почву переносить.
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