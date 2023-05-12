Стивен Эй Смит о поражении «Сиксерс» в шестом матче с «Селтикс»: «Это может стоить Доку Риверсу и Дэрилу Мори их работы»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что поражение «Филадельфии» в шестом матче с « » может стоить работы нескольким представителям организации.

«Это может стоить работы. Потенциально, это может стоить его работы. может покинуть «Сиксерс» этим летом. Вот что поставлено на карту», – заявил Смит в эфире First Take.

«76-е» в гостях сыграют с «Селтикс» за выход в финал конференции. Док Риверс еще ни разу не побеждал в седьмом гостевом матче серии плей-офф.

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