Стивен Эй Смит о поражении «Сиксерс» в шестом матче с «Селтикс»: «Это может стоить Доку Риверсу и Дэрилу Мори их работы»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что поражение «Филадельфии» в шестом матче с «Бостоном» может стоить работы нескольким представителям организации.
«Это может стоить Доку Риверсу работы. Потенциально, это может стоить Дэрилу Мори его работы. Джеймс Харден может покинуть «Сиксерс» этим летом. Вот что поставлено на карту», – заявил Смит в эфире First Take.
«76-е» в гостях сыграют с «Селтикс» за выход в финал конференции. Док Риверс еще ни разу не побеждал в седьмом гостевом матче серии плей-офф.
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Стивен Эй Смит, что может стоить тебе работы, интересно?