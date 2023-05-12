Стивен Эй Смит о поражении «Сиксерс» в шестом матче с «Селтикс»: «Это может стоить Доку Риверсу и Дэрилу Мори их работы»

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори НБА плей-офф Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что поражение «Филадельфии» в шестом матче с «Бостоном» может стоить работы нескольким представителям организации.

«Это может стоить Доку Риверсу работы. Потенциально, это может стоить Дэрилу Мори его работы. Джеймс Харден может покинуть «Сиксерс» этим летом. Вот что поставлено на карту», – заявил Смит в эфире First Take.

«76-е» в гостях сыграют с «Селтикс» за выход в финал конференции. Док Риверс еще ни разу не побеждал в седьмом гостевом матче серии плей-офф.

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pele_kan
а может и не стоить. Док непотопляемый, всплывет где-нибудь в Милуоки
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Док точно не пропадёт. Спокойно устроится в какой-нибудь "Уошингтан" и будет чиллить на зарплатке дальше.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Van
Половина комментаторов Спортса могла бы генерировать подобное экспертное мнение. Другая половина, ещё бы время от времени что нибудь адекватное выдавала.

Стивен Эй Смит, что может стоить тебе работы, интересно?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
Мори обменял Хардена на Симмонса, он заслуживает вечно занимать пост ГМ Sixers
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Raycon
Hello, Doc. We have news for you. It’s time. C’mon. Let’s go.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Egorov
А какие есть варианты для усиления? Команду взрывать теперь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий