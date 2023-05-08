Стивен Эй Смит: «Я придумал Девину Букеру новое прозвище – «Светлокожая Мамба»

Теги Лейкерс Кобе Брайант Финикс НБА НБА плей-офф Девин Букер Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит придумал защитнику «Финикса» Девину Букеру новое прозвище, потому что тот напоминает ему о легенде «Лейкерс» Кобе Брайанте.

«Последнее время много думаю о Кобе. И как говорят, подражание – самая искренняя форма лести. Поэтому я придумал Букеру новое прозвище – «Светлокожая Мамба». Так и буду его теперь звать.

Посмотрите, как он двигается, его развороты к кольцу, его обманные движения. Это напоминает вам о ком-то, кто был для него кумиром, кто был кумиром для всего мира и был прозван «Черной Мамбой». Это Кобе Брайант», – сказал Смит.

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26 комментариев

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fedorbazaykin
"Расист,расист" как говорил Крис Рок в фильме "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар"
+49
-2
+47
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Notionalist Notionalist
Ответ couture39
Да, я понял о чем он. Но Букеру до Кобе пока примерно так же далеко, как Скалабрини до Букера.
надо снизить процент в 1.5 раза, чтоб быть как Кобе?
+37
-6
+31
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couture39
Белый Мамба уже был - это Брайан Скалабрини :)

Нечего тут портить наследие легенды неуместными сравнениями.
+30
-4
+26
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funny.exe
Ответ couture39
Белый Мамба уже был - это Брайан Скалабрини :) Нечего тут портить наследие легенды неуместными сравнениями.
Так Букер и не белый, тут имеется ввиду Lightskin, поэтому светлокожая мамба, а не белая
+20
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Лиллард унижатель!
А всего-то надо было бросить Кардашьян.
+18
-2
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couture39
Ответ ты не прав
Куда там. Один , в рамках первой звезды, был в финале в 24. Второй в 26 не вышел в по. Точно очень далеко?
За 17 сезонов 1996-2013 Кобе не вышел в плей-офф только однажды (да, именно в 26 лет). В 2013 он дотащил до плей-офф умирающую династию Лейкерс ценой остатка собственной карьеры, играя по 45-48 минут в последних 10 матчах сезона, и разорвав ахилл за 2 матча до конца регулярки.

За это время он 5-кратный чемпион, 2-кратный МВП финала, МВП и 18-кратный олл-стар. К 26 годам он уже победил в 20 сериях плей-офф, 4 раза выходил в финал, и трижды становился чемпионом.

А Букер в свои 26 выиграл всего 5 серий плей-офф, однажды вышел в финал, и трижды был в олл-стар гейм.

Если Букер для вас новый Кобе, то Рассел Уэстбрук - это новый Билл Расселл.
+21
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+14
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quznez
Мамба Намба файв
+12
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couture39
Ответ Notionalist Notionalist
надо снизить процент в 1.5 раза, чтоб быть как Кобе?
Какие там полтора раза? У Букера за карьеру 46,1% попаданий с игры, у Кобе 44,7%. К 26 годам у Кобе было 45,2%, в конце карьеры просел.
Процент трешек за карьеру у Букера 35,6% - у Кобе 33,1%

Но нынешний плей-офф Букер конечно проводит феноменально. Если поддержит такой же уровень еще 10 лет подряд - то конечно, его можно будет сравнивать не только с Кобе, но и с Джорданом.
+12
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ecopromo
бук невероятен и феноменален.
+4
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ты не прав
Ответ couture39
Да, я понял о чем он. Но Букеру до Кобе пока примерно так же далеко, как Скалабрини до Букера.
Куда там. Один , в рамках первой звезды, был в финале в 24. Второй в 26 не вышел в по.

Точно очень далеко?
+8
-5
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Иван Грубяк
лучшеб ты не думал братан)
+2
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sheih228
Ответ ты не прав
Какой же ты душный, господи Да никто не принижает твоего Браянта, все понимают, что Букер имеет всего 1% процент дотянуться до величия топ15 игрока Нба. Ну молодец Браянт, имеет резюме, играя с Шаком в прайме, лучше Букера. Конечно, у всех вопросы с поездками на мвз с 1 матчем в старте или 20 очками , но Букер даже этого не имеет. Букер молодец, играет замечательно, как повернется его карьера все мы не знаем. Последние три года его карьера намного превосходит карьеру Браянта времен между Шаком и Газолем, но слабо верится, что он когда то хотя бы приблизится к величию
в каждой новости про Кобе пишешь свой бред
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zippa
Ответ Mr.Trol
Нормально у Букера все. Кобе, да и Майкл в его возрасте считались мусорными скорерами. Потом Джордану дали норм команду и ему удалось таки уделать соперников, а Кобе получил Шака. У Букера на бумаге сильные партнёры, а на деле один травматичный пенсионер и другой предпинсионного возраста с историей травм за последние 3 года. И Букер пока что тащит их задницы в одно рыло. Кобе в своей команде был второй звездой после Шака, если что.
Дали норм команду - это выдали неуверенного в себе желтобрюхого Пиппена, которого ещё предстояло сделать топовым игроком. А Шак в ЛАЛ одновременно с Кобе вообще то.
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Notionalist Notionalist
Ответ couture39
Ну да, Букер супер-крут прямо сейчас. Молодец, набирает в этом плей-офф по 36 за игру с заоблачным процентом. Но это всего один сезон, и всего 9 матчей в нем. Джордан ВСЮ свою карьеру в плей-офф набирал больше 30 очков за игру, каждый сезон - а всего за карьеру у него получилось 33,4 в среднем в плей-офф. Нынешний плей-офф Букера похож пока на плей-офф-90 у Джордана. Там у 27-летнего Майкла тоже за первые 9 матчей вышло по 40 очков за игру с 55% попаданий. А дальше были плохие парни из Детройта. Букеру, чтобы его всерьез можно было обсуждать в сравнении с великими, надо начать выигрывать титулы прямо сейчас. В команде с Дюрантом, Полом, Эйтоном - у него есть все необходимое. Будут гайки - станет великим, не будет их - останется одним из многих. Игрок топ-100 НБА, а не топ-10.
Да ну. Половина ТОП-10 игроков в истории впервые стали чемпионами будучи старше чем Букер сейчас. Джордан, Леброн, Шак, Хаким, Уилт. А остальная половина пришла в сильные команды, которые и без них нормально играли, а не в Финикс, который 5 лет плей-офф не видел.
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couture39
Ответ Notionalist Notionalist
Если бы Букер сейчас бросал карьерные 46%, то дифирамбы ему никто бы не пел и Финикс уже был бы на рыбалке. Речь о том, что Букер сейчас атакует с такой эффективностью, с какой никто из защитников не атаковал. Даже Джордан.
Ну да, Букер супер-крут прямо сейчас. Молодец, набирает в этом плей-офф по 36 за игру с заоблачным процентом. Но это всего один сезон, и всего 9 матчей в нем.

Джордан ВСЮ свою карьеру в плей-офф набирал больше 30 очков за игру, каждый сезон - а всего за карьеру у него получилось 33,4 в среднем в плей-офф.

Нынешний плей-офф Букера похож пока на плей-офф-90 у Джордана. Там у 27-летнего Майкла тоже за первые 9 матчей вышло по 40 очков за игру с 55% попаданий. А дальше были плохие парни из Детройта.

Букеру, чтобы его всерьез можно было обсуждать в сравнении с великими, надо начать выигрывать титулы прямо сейчас. В команде с Дюрантом, Полом, Эйтоном - у него есть все необходимое. Будут гайки - станет великим, не будет их - останется одним из многих. Игрок топ-100 НБА, а не топ-10.
0
0
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Notionalist Notionalist
Ответ couture39
Какие там полтора раза? У Букера за карьеру 46,1% попаданий с игры, у Кобе 44,7%. К 26 годам у Кобе было 45,2%, в конце карьеры просел. Процент трешек за карьеру у Букера 35,6% - у Кобе 33,1% Но нынешний плей-офф Букер конечно проводит феноменально. Если поддержит такой же уровень еще 10 лет подряд - то конечно, его можно будет сравнивать не только с Кобе, но и с Джорданом.
Если бы Букер сейчас бросал карьерные 46%, то дифирамбы ему никто бы не пел и Финикс уже был бы на рыбалке. Речь о том, что Букер сейчас атакует с такой эффективностью, с какой никто из защитников не атаковал. Даже Джордан.
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Tolball
Ответ couture39
Белый Мамба уже был - это Брайан Скалабрини :) Нечего тут портить наследие легенды неуместными сравнениями.
А для меня белая мамба это Мэт Боннер.
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Аморалинни
Ответ couture39
Какие там полтора раза? У Букера за карьеру 46,1% попаданий с игры, у Кобе 44,7%. К 26 годам у Кобе было 45,2%, в конце карьеры просел. Процент трешек за карьеру у Букера 35,6% - у Кобе 33,1% Но нынешний плей-офф Букер конечно проводит феноменально. Если поддержит такой же уровень еще 10 лет подряд - то конечно, его можно будет сравнивать не только с Кобе, но и с Джорданом.
Да что там с Джорданом, с Леброном!
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Mr.Trol
Ответ couture39
Да, я понял о чем он. Но Букеру до Кобе пока примерно так же далеко, как Скалабрини до Букера.
Нормально у Букера все. Кобе, да и Майкл в его возрасте считались мусорными скорерами. Потом Джордану дали норм команду и ему удалось таки уделать соперников, а Кобе получил Шака. У Букера на бумаге сильные партнёры, а на деле один травматичный пенсионер и другой предпинсионного возраста с историей травм за последние 3 года. И Букер пока что тащит их задницы в одно рыло. Кобе в своей команде был второй звездой после Шака, если что.
+8
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Scrubs
Ответ couture39
Белый Мамба уже был - это Брайан Скалабрини :) Нечего тут портить наследие легенды неуместными сравнениями.
Он рыжая мамба!
0
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Ilovethisgame77
🤦🏻‍♂️
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Tim Timson
СанЭпидемСтанция...)
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