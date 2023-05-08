Стивен Эй Смит: «Я придумал Девину Букеру новое прозвище – «Светлокожая Мамба»
Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит придумал защитнику «Финикса» Девину Букеру новое прозвище, потому что тот напоминает ему о легенде «Лейкерс» Кобе Брайанте.
«Последнее время много думаю о Кобе. И как говорят, подражание – самая искренняя форма лести. Поэтому я придумал Букеру новое прозвище – «Светлокожая Мамба». Так и буду его теперь звать.
Посмотрите, как он двигается, его развороты к кольцу, его обманные движения. Это напоминает вам о ком-то, кто был для него кумиром, кто был кумиром для всего мира и был прозван «Черной Мамбой». Это Кобе Брайант», – сказал Смит.
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Нечего тут портить наследие легенды неуместными сравнениями.
За это время он 5-кратный чемпион, 2-кратный МВП финала, МВП и 18-кратный олл-стар. К 26 годам он уже победил в 20 сериях плей-офф, 4 раза выходил в финал, и трижды становился чемпионом.
А Букер в свои 26 выиграл всего 5 серий плей-офф, однажды вышел в финал, и трижды был в олл-стар гейм.
Если Букер для вас новый Кобе, то Рассел Уэстбрук - это новый Билл Расселл.
Процент трешек за карьеру у Букера 35,6% - у Кобе 33,1%
Но нынешний плей-офф Букер конечно проводит феноменально. Если поддержит такой же уровень еще 10 лет подряд - то конечно, его можно будет сравнивать не только с Кобе, но и с Джорданом.
Точно очень далеко?
Джордан ВСЮ свою карьеру в плей-офф набирал больше 30 очков за игру, каждый сезон - а всего за карьеру у него получилось 33,4 в среднем в плей-офф.
Нынешний плей-офф Букера похож пока на плей-офф-90 у Джордана. Там у 27-летнего Майкла тоже за первые 9 матчей вышло по 40 очков за игру с 55% попаданий. А дальше были плохие парни из Детройта.
Букеру, чтобы его всерьез можно было обсуждать в сравнении с великими, надо начать выигрывать титулы прямо сейчас. В команде с Дюрантом, Полом, Эйтоном - у него есть все необходимое. Будут гайки - станет великим, не будет их - останется одним из многих. Игрок топ-100 НБА, а не топ-10.