Известный спортивный эксперт придумал защитнику « » новое прозвище, потому что тот напоминает ему о легенде « » .

«Последнее время много думаю о Кобе. И как говорят, подражание – самая искренняя форма лести. Поэтому я придумал Букеру новое прозвище – «Светлокожая Мамба». Так и буду его теперь звать.

Посмотрите, как он двигается, его развороты к кольцу, его обманные движения. Это напоминает вам о ком-то, кто был для него кумиром, кто был кумиром для всего мира и был прозван «Черной Мамбой». Это Кобе Брайант», – сказал Смит.

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