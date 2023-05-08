Cтивен Эй Смит: «Филадельфия» стала бы чемпионом, если бы оставила Батлера в составе»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что « » выиграла бы чемпионат, если бы оставила форварда в составе.

«Если «Cиксерс» не станут чемпионами в этом году, то одним из самых больших провалов в истории франшизы будет то, что они позволили Джимми Батлеру выйти за дверь. Если бы Джимми Батлер не покинул команду, «76-е» вышли бы в финал и, вероятно, выиграли бы титул. Настолько Джимми крут», – заявил Смит в эфире First Take.

С Батлером в составе «Филаделфия» уступила во втором раунде «Торонто» Ленарда, когда положил знаменитый бросок под сирену. Последний раз «76-е» были в финале в 2001 году.

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