Cтивен Эй Смит: «Филадельфия» стала бы чемпионом, если бы оставила Батлера в составе»

Теги Филадельфия НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Джимми Батлер Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Филадельфия» выиграла бы чемпионат, если бы оставила форварда Джимми Батлера в составе.

«Если «Cиксерс» не станут чемпионами в этом году, то одним из самых больших провалов в истории франшизы будет то, что они позволили Джимми Батлеру выйти за дверь. Если бы Джимми Батлер не покинул команду, «76-е» вышли бы в финал и, вероятно, выиграли бы титул. Настолько Джимми крут», – заявил Смит в эфире First Take.

С Батлером в составе «Филаделфия» уступила во втором раунде «Торонто» Ленарда, когда Кавай положил знаменитый бросок под сирену. Последний раз «76-е» были в финале НБА в 2001 году.

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5 комментариев

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Tim Timson
тогда Бен был бы до сих пор второй звездой Филы)
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Пользователь заблокирован
Этот материал действительно заставляет задуматься! 😮 Но я согласен, что Стивен Эй Смит может быть прав. 🤔 Кто знает, что было бы, если бы Филадельфия оставила Батлера? 🤔
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Jazzzz
Стивен Эй Смит мог бы стать толковым телеведущим, если бы…
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mqh9pzrxgf
Ответ заблокированному пользователю
Этот материал действительно заставляет задуматься! 😮 Но я согласен, что Стивен Эй Смит может быть прав. 🤔 Кто знает, что было бы, если бы Филадельфия оставила Батлера? 🤔
Может чемпионами, а может пересрались между собой, это уже не узнаем. Однако мы знаем кто кавай их выбил. И кексики из филы только плакали
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