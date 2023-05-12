Док Риверс: «В раздевалке «Сиксерс» нет тех, кто был бы раздавлен неудачей и сломлен. Могу гарантировать это»

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс рассказал о настроении в команде после домашнего поражения от «Бостона» (86:95, 3-3) в шестом матче серии.

«Мне кажется, нам не хватило уверенности в собственных силах. У нас было множество открытых бросков. Мы не реализовали их. Мне не понравилось, как мы сыграли в атаке в целом в концовке. Должны были чаще задействовать нашего здоровяка. Мяч доходил до него не так часто, как требовалось.

Мы знали, что нам надо проходить эту команду. Ничего не изменилось после шестого матча. В команде все так думают. В раздевалке не было упаднических настроений. Понятно, что все были расстроены из-за поражения, но это не то же самое, когда все раздавлены неудачей и сломлены, ничего подобного. Могу гарантировать вам это», – заявил Риверс.

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников

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1 комментарий

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medooo
Да-да, мы видели вашего МВП, побредшего после матча в раздевалку
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