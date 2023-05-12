Главный тренер «Филадельфии» рассказал о настроении в команде после домашнего поражения от « » (86:95, 3-3) в шестом матче серии.

«Мне кажется, нам не хватило уверенности в собственных силах. У нас было множество открытых бросков. Мы не реализовали их. Мне не понравилось, как мы сыграли в атаке в целом в концовке. Должны были чаще задействовать нашего здоровяка. Мяч доходил до него не так часто, как требовалось.

Мы знали, что нам надо проходить эту команду. Ничего не изменилось после шестого матча. В команде все так думают. В раздевалке не было упаднических настроений. Понятно, что все были расстроены из-за поражения, но это не то же самое, когда все раздавлены неудачей и сломлены, ничего подобного. Могу гарантировать вам это», – заявил Риверс.

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников