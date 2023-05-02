Главный тренер «Филадельфии» рассказал о новом подходе, который помог команде начать серию с « » с выездной победы (119:115, 1-0).

«Сиксерс» провели встречу без травмированного лидера .

«В этом разница между командой прошлого сезона и нынешней. У нас в составе настоящие бойцы. Если мы будем иметь шансы в четвертой четверти, то выиграем матч. Именно таков наш настрой, наш ход мыслей», – заявил Риверс.

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