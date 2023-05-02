Док Риверс: «Если мы будем иметь шансы в четвертой четверти, то выиграем матч»

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс рассказал о новом подходе, который помог команде начать серию с «Бостоном» с выездной победы (119:115, 1-0).

«Сиксерс» провели встречу без травмированного лидера Джоэла Эмбиида.

«В этом разница между командой прошлого сезона и нынешней. У нас в составе настоящие бойцы. Если мы будем иметь шансы в четвертой четверти, то выиграем матч. Именно таков наш настрой, наш ход мыслей», – заявил Риверс.

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8 комментариев

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Дмитрий Авдеев
Если мы будем вести в счёте, то выйграем матч
+21
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Djoyin
Если мы выиграем, то не проиграем. Если не проиграем, то значит выиграем.
+6
0
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Nikita Dorodenko
Также Док: «Если мы будем вести в серии 3-1 то обязательно выиграем ее. Хотя…»
+5
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LIBerly
Подумал, что на фото Мбаппе и Бензема
+3
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Ja BRITER
плов: Мбаппе после года в Реале
+2
-1
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xamer 9
Ответ LIBerly
Подумал, что на фото Мбаппе и Бензема
В новости есть фото? С мобильного приложения только текст
+1
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Южка
Камон! Лэт’с Гоу Гайз!!!!
0
0
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LIBerly
Ответ xamer 9
В новости есть фото? С мобильного приложения только текст
На общей ветке есть фото
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