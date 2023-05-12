Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» против «Каршияки», «Бурсаспор» встретится с «Тофашем»
В пятницу, 12 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Бююкчекмедже» примет «Каршияку», «Бурсаспор» встретится с «Тофашем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 мая, 18.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
- Дата проведения
- 12 мая, 20.30, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Тюрк Телеком – 23-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 20-8, Анадолу Эфес – 19-8, Бурсаспор – 17-11, Дарушафака – 13-14, Тофаш – 13-15, Бююкчекмедже – 12-15, Галатасарай – 12-16, Бахчешехир – 12-16, Петким Спор – 11-16, Меркезефенди – 11-16, Маниса – 10-17, Бешикташ – 9-18, Газиантеп – 9-19, Коньяспор – 7-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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