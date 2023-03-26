Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» сыграет в гостях с «Каршиякой», «Фенербахче» – с «Тофашем»

В воскресенье, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Тюрк Телеком» сыграет в гостях с «Каршиякой», «Фенербахче» – с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 18-3, – 18-3, – 16-5, Анадолу Эфес – 16-6, Бурсаспор – 13-9, Дарушафака – 10-11, Меркезефенди – 10-12, – 10-13, – 9-12, Маниса – 9-13, Бахчешехир – 8-13, Петким Спор – 8-13, Тофаш – 7-14, Бешикташ – 7-14, – 7-15, Коньяспор – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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