Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» сыграет в гостях с «Каршиякой», «Фенербахче» – с «Тофашем»

Теги результаты Фенербахче Беко чемпионат Турции Тюрк Телеком Каршияка Тофаш Бююкчекмедже Петким Спор Баскетбол

В воскресенье, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Тюрк Телеком» сыграет в гостях с «Каршиякой», «Фенербахче» – с «Тофашем».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бююкчекмедже – Петким Спор 40:38 (перерыв)
Дата проведения
26 марта, 13.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Онлайн матча
Бююкчекмедже
Саюс (10), Риверс (9), Кроуфорд (7), Уэбер (6), Онар (2) – старт; Эрюлькю (4), Мутаф (2), Кульветис (0), Акьель (0).
Петким Спор
Прюитт (18), Перкинс (5), Эргиндениз (4), Олдридж (0), Арар (0) – старт; Симмонс (4), Черри (2), Йылдырым (0).

Каршияка – Тюрк Телеком
Дата проведения
26 марта, 15.30, «Каршияка Арена»
Онлайн матча

Тофаш – Фенербахче Беко
Дата проведения
26 марта, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 18-3, Тюрк Телеком – 18-3, Каршияка – 16-5, Анадолу Эфес – 16-6, Бурсаспор – 13-9, Дарушафака – 10-11, Меркезефенди – 10-12, Галатасарай – 10-13, Бююкчекмедже – 9-12, Маниса – 9-13, Бахчешехир – 8-13, Петким Спор – 8-13, Тофаш – 7-14, Бешикташ – 7-14, Газиантеп – 7-15, Коньяспор – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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