Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Анадолу Эфес», «Галатасарай» встретится с «Бююкчекмедже» и другие матчи
В субботу, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.
«Тофаш» примет «Анадолу Эфес», «Галатасарай» дома встретится с «Бююкчекмедже».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 апреля, 13.00, «Muradiye Spor Salonu»
- Маниса
- Тэррент (13), Крус (12), Уильямс (8), Аносике (2), Герюр (0) – старт; Роберсон (19), Шав (4), Гюльаслан (0).
- Дата проведения
- 22 апреля, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 22 апреля, 18.00, «Ahmet Cömert Spor Salonu»
- Дата проведения
- 22 апреля, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Тюрк Телеком – 22-3, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 18-7, Анадолу Эфес – 18-7, Бурсаспор – 15-10, Дарушафака – 13-12, Галатасарай – 11-14, Меркезефенди – 10-16, Маниса – 10-15, Бююкчекмедже – 10-15, Бахчешехир – 10-15, Петким Спор – 10-15, Тофаш – 10-15, Бешикташ – 8-17, Газиантеп – 8-17, Коньяспор – 7-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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