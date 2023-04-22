Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Анадолу Эфес», «Галатасарай» встретится с «Бююкчекмедже» и другие матчи

Теги результаты Анадолу Эфес чемпионат Турции Тюрк Телеком Галатасарай Тофаш Газиантеп Бурсаспор Бююкчекмедже Маниса Баскетбол

В субботу, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Тофаш» примет «Анадолу Эфес», «Галатасарай» дома встретится с «Бююкчекмедже».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Маниса – Бурсаспор 59:65 (3 четверть)
Дата проведения
22 апреля, 13.00, «Muradiye Spor Salonu»
Онлайн матча
Маниса
Тэррент (13), Крус (12), Уильямс (8), Аносике (2), Герюр (0) – старт; Роберсон (19), Шав (4), Гюльаслан (0).
Бурсаспор
Эндрюс (15), Дудзински (12), Битим (10), Огаст (4), Нидэм (2) – старт; Сайбир (12), Клеммонс (10), Озалп (0).

Тофаш – Анадолу Эфес
Дата проведения
22 апреля, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Газиантеп – Тюрк Телеком
Дата проведения
22 апреля, 18.00, «Ahmet Cömert Spor Salonu»
Онлайн матча

Галатасарай – Бююкчекмедже
Дата проведения
22 апреля, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 22-3, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 18-7, Анадолу Эфес – 18-7, Бурсаспор – 15-10, Дарушафака – 13-12, Галатасарай – 11-14, Меркезефенди – 10-16, Маниса – 10-15, Бююкчекмедже – 10-15, Бахчешехир – 10-15, Петким Спор – 10-15, Тофаш – 10-15, Бешикташ – 8-17, Газиантеп – 8-17, Коньяспор – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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