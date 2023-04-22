Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Анадолу Эфес», «Галатасарай» встретится с «Бююкчекмедже» и другие матчи

В субботу, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Тофаш» примет «Анадолу Эфес», « » дома встретится с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 22-3, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 18-7, – 18-7, – 15-10, Дарушафака – 13-12, Галатасарай – 11-14, Меркезефенди – 10-16, Маниса – 10-15, Бююкчекмедже – 10-15, Бахчешехир – 10-15, Петким Спор – 10-15, Тофаш – 10-15, Бешикташ – 8-17, Газиантеп – 8-17, Коньяспор – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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