Никола Йокич о замирении с владельцем «Финикса»: «Попросил Ишбию, чтобы он оплатил мой штраф»
Центровой «Денвера» Никола Йокич помирился с владельцем «Финикса» Мэтью Ишбией во время разминки перед пятым матчем между командами.
Проходя мимо Ишбии, Йокич с улыбкой дал ему мяч, после чего они поприветствовали друг друга.
«Я ничего не имею против Мэтью Ишбии. Если бы на его месте оказался кто-то другой, сделал бы то же самое. Если вы следите за мной, то должны знать, что я не люблю остановки в игре, мне нравится, когда игра продолжается.
Попросил Ишбию, чтобы он оплатил мой штраф, но это не сработало», – заявил серб.
Во время четвертого матча серии между между Йокичем и Ишбией произошел инцидент. Мяч ушел от баскетболистов «Санз», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Бизнесмен сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.
За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием, а позже получил штраф в 25 тысяч долларов.
Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке
Действие по глаголу "замирить".
Замирить - Усмирить, установить мир среди кого-нибудь. Замиренные туземцы.
Пример не я придумал, если что.
Толковый словарь В.И. Даля.
ЗАМИРЯТЬ, замирить кого с кем, мирить окончательно, помирить, установить мир. -ся, мириться, перестать ссориться, прекращать вражду, войну. Замирился бы с туркой, так царь не велит! сказал солдат. Замиренье ·окончат. действие по гл. Замирной, замиренный. Замирные племена. Замирный, дон. взятый или отданный по миру; о месте, земле. Замирушка жен. мировая сделка; мировая пирушка. Замирье, мир или перемирье, временное соглашенье. Обновить замирье.
Ошибки постоянные.
Как дети, ей богу, как слышу и кажется, так и пишу.
Угу.
"Если б Остап узнал, что он играет такие мудрёные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился."