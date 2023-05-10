Центровой « » помирился с владельцем « » Мэтью Ишбией во время разминки перед пятым матчем между командами.

Проходя мимо Ишбии, Йокич с улыбкой дал ему мяч, после чего они поприветствовали друг друга.

«Я ничего не имею против Мэтью Ишбии. Если бы на его месте оказался кто-то другой, сделал бы то же самое. Если вы следите за мной, то должны знать, что я не люблю остановки в игре, мне нравится, когда игра продолжается.

Попросил Ишбию, чтобы он оплатил мой штраф, но это не сработало», – заявил серб.

Во время четвертого матча серии между между Йокичем и Ишбией произошел инцидент. Мяч ушел от баскетболистов «Санз», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Бизнесмен сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием, а позже получил штраф в 25 тысяч долларов.

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке