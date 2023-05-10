Никола Йокич о замирении с владельцем «Финикса»: «Попросил Ишбию, чтобы он оплатил мой штраф»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Мэтью Ишбия Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич помирился с владельцем «Финикса» Мэтью Ишбией во время разминки перед пятым матчем между командами.

Проходя мимо Ишбии, Йокич с улыбкой дал ему мяч, после чего они поприветствовали друг друга.

«Я ничего не имею против Мэтью Ишбии. Если бы на его месте оказался кто-то другой, сделал бы то же самое. Если вы следите за мной, то должны знать, что я не люблю остановки в игре, мне нравится, когда игра продолжается.

Попросил Ишбию, чтобы он оплатил мой штраф, но это не сработало», – заявил серб.

Во время четвертого матча серии между между Йокичем и Ишбией произошел инцидент. Мяч ушел от баскетболистов «Санз», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Бизнесмен сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием, а позже получил штраф в 25 тысяч долларов.

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке

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23 комментария

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36_i_8
Замирении? Увидели друг друга снова, замерли и не смогли двигаться 4 часа?
+41
-2
+39
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boller_73
Ответ 36_i_8
Замирении? Увидели друг друга снова, замерли и не смогли двигаться 4 часа?
Валера творческая личность, он хочет удивлять нас новыми словами
+25
-1
+24
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Tim Timson
о замирении.. это по-русски вообще?)
+20
-2
+18
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TurboMen
Ответ Tim Timson
о замирении.. это по-русски вообще?)
стыд вам и позор, не знаете братский сербский язык
+13
0
+13
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BT
Ответ 36_i_8
Замирении? Увидели друг друга снова, замерли и не смогли двигаться 4 часа?
Это называлось бы замиранием.
+10
0
+10
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viewerigo
Ответ Tim Timson
о замирении.. это по-русски вообще?)
Да, толковый словарь Ушакова это слово знает.
Действие по глаголу "замирить".
Замирить - Усмирить, установить мир среди кого-нибудь. Замиренные туземцы.

Пример не я придумал, если что.
+10
-1
+9
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AminO2
Ответ antony18
это на сербском
Вполне по-русски, у зумера явно двойка по орфографии.
Толковый словарь В.И. Даля.
ЗАМИРЯТЬ, замирить кого с кем, мирить окончательно, помирить, установить мир. -ся, мириться, перестать ссориться, прекращать вражду, войну. Замирился бы с туркой, так царь не велит! сказал солдат. Замиренье ·окончат. действие по гл. Замирной, замиренный. Замирные племена. Замирный, дон. взятый или отданный по миру; о месте, земле. Замирушка жен. мировая сделка; мировая пирушка. Замирье, мир или перемирье, временное соглашенье. Обновить замирье.
+7
0
+7
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Tim Timson
Ответ BT
Это называлось бы замиранием.
тогда бы Валера написал примиранием)
+6
0
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Deathspell Omega
Редактура на спортсру отсутствует как функция.
Ошибки постоянные.
Как дети, ей богу, как слышу и кажется, так и пишу.
+7
-1
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Archer_Great
Ответ Deathspell Omega
Редактура на спортсру отсутствует как функция. Ошибки постоянные. Как дети, ей богу, как слышу и кажется, так и пишу.
скоро начнут совсем откровенные вольности писать, например, что Йок сказал "Это мой броу, мы с ним давно кореша, но на площадке нет броу, только соперничество, а за ее пределами - мы чистые броу, одна душа на двоих, кровь от крови моей, чиста уигга-стайл браззерс"))
+7
-1
+6
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antony18
Ответ 36_i_8
Замирении? Увидели друг друга снова, замерли и не смогли двигаться 4 часа?
это на сербском
+3
0
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ender
Ответ 36_i_8
Замирении? Увидели друг друга снова, замерли и не смогли двигаться 4 часа?
Щас так плохо учат в школе, что ты не знаешь слово замирение? 3,14..ц какой-то!
+4
-1
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Сергей Пузанков
Ответ Archer_Great
скоро начнут совсем откровенные вольности писать, например, что Йок сказал "Это мой броу, мы с ним давно кореша, но на площадке нет броу, только соперничество, а за ее пределами - мы чистые броу, одна душа на двоих, кровь от крови моей, чиста уигга-стайл браззерс"))
Ждём новость, что Майами Джимми Батлера выиграл Бостон Тейтума и Брауна.
+3
0
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AminO2
Ответ BT
Да есть такое слово, просто выглядит оно сегодня уже несколько архаично. Ничего неправильного тут нет, но смотрится странно. Здесь же не какой-то литературный текст высокого стиля, где выбор каждого слова продиктован каким-то глубоким смыслом.
"Архаичность" здесь достаточно условна – термин свободно используется в русской классической литературе(Толстой, Тургенев, Лесков), всем понятен, а стремление автора заметки расширить стилистическую палитру, а может быть и оттенить некоторые смыслы, которые менее точно, по его мнению, передадут синонимы, можно только приветствовать.
+3
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badaboom
Ответ 36_i_8
Замирении? Увидели друг друга снова, замерли и не смогли двигаться 4 часа?
Норм тут у безграмотных полыхнуло))
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Александр Данилов
Ахах. Найс подколол)
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Djoyin
Надо было Йокичу позвать Ишбию в ресторан и уйти чёрным ходом, объяснив официанту, что платит вот тот мелкий за столом
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Milan Ristanovic
Ответ antony18
это на сербском
а вот и нетушки.. На сербском будет "помирење" 🤓
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unrecyclable
Ответ ender
Щас так плохо учат в школе, что ты не знаешь слово замирение? 3,14..ц какой-то!
Сейчас учат не так, как в 19 веке конечно
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BT
Ответ AminO2
Вполне по-русски, у зумера явно двойка по орфографии. Толковый словарь В.И. Даля. ЗАМИРЯТЬ, замирить кого с кем, мирить окончательно, помирить, установить мир. -ся, мириться, перестать ссориться, прекращать вражду, войну. Замирился бы с туркой, так царь не велит! сказал солдат. Замиренье ·окончат. действие по гл. Замирной, замиренный. Замирные племена. Замирный, дон. взятый или отданный по миру; о месте, земле. Замирушка жен. мировая сделка; мировая пирушка. Замирье, мир или перемирье, временное соглашенье. Обновить замирье.
Да есть такое слово, просто выглядит оно сегодня уже несколько архаично. Ничего неправильного тут нет, но смотрится странно. Здесь же не какой-то литературный текст высокого стиля, где выбор каждого слова продиктован каким-то глубоким смыслом.
0
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BT
Ответ AminO2
"Архаичность" здесь достаточно условна – термин свободно используется в русской классической литературе(Толстой, Тургенев, Лесков), всем понятен, а стремление автора заметки расширить стилистическую палитру, а может быть и оттенить некоторые смыслы, которые менее точно, по его мнению, передадут синонимы, можно только приветствовать.
"а стремление автора заметки расширить стилистическую палитру, а может быть и оттенить некоторые смыслы, которые менее точно, по его мнению, передадут синонимы, можно только приветствовать."

Угу.

"Если б Остап узнал, что он играет такие мудрёные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился."
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Александр Данилов
Ответ AminO2
"Архаичность" здесь достаточно условна – термин свободно используется в русской классической литературе(Толстой, Тургенев, Лесков), всем понятен, а стремление автора заметки расширить стилистическую палитру, а может быть и оттенить некоторые смыслы, которые менее точно, по его мнению, передадут синонимы, можно только приветствовать.
Ты онаписал авторов, которые мертвы уже давно, а литературный слг 19 века устарел
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Archer_Great
Ответ Сергей Пузанков
Ждём новость, что Майами Джимми Батлера выиграл Бостон Тейтума и Брауна.
Бостону сначала надо две игры подряд у Филы взять. А никак в одной из них опять вернется 75%-ный Харден с тридцатником от Эмбиида? Тогда караул, рыбалка зовет)
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