Вячеслав Зайцев: «Рады вернуть преимущество своей площадки»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Вячеслав Зайцев Окаро Уайт Баскетбол

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом-Кубань» в 3-м матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (82:81, 2-1).

«Впечатления великолепные. Мы рады вернуть преимущество своей площадки.

Ребята делились со мной мячом, когда я открывался, мне удалось набрать много очков, и я очень рад этой победе.

У «Локо» на каждой позиции есть взаимозаменяемые игроки, и я не считаю, что отсутствие Уайта в концовке повлияло на исход матча», – сказал Зайцев.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

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