Вячеслав Зайцев: «Рады вернуть преимущество своей площадки»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев поделился впечатлениями от победы над « ивом-Кубань» в 3-м матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (82:81, 2-1).

«Впечатления великолепные. Мы рады вернуть преимущество своей площадки.

Ребята делились со мной мячом, когда я открывался, мне удалось набрать много очков, и я очень рад этой победе.

У «Локо» на каждой позиции есть взаимозаменяемые игроки, и я не считаю, что отсутствие в концовке повлияло на исход матча», – сказал Зайцев.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?