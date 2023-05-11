Велимир Перасович: «Мы бы предпочли выигрывать матчи менее нервно»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Винс Хантер Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил характер своих игроков, особенно Винса Хантера, после победы над «Локомотивом-Кубань» в 3-м матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (82:81, 2-1).

«Поздравления моим игрокам — они выдали сегодня отличный матч.

«Локо» проводит очень мощный плей-офф, у них отличный тренер, так что у меня не было сомнений, что на каждой позиции они будут бороться изо всех сил. И я очень доволен результатом.

«Локо» играет очень агрессивно. Они очень быстро ликвидировали наш отрыв, созданный в первой четверти. Нам было очень сложно остановить их рывок, но, выиграв несколько очень важных подборов и тем самым остановив их быстрые отрывы, мы смогли это сделать.

Мы бы, конечно, предпочли выигрывать матчи менее нервно, но я отмечу характер наших ребят, особенно Винса Хантера», – сказал Перасович.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

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1 комментарий

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Aleksey Novikov
"Мы бы предпочли хоть как нибудь выигрывать... " - Эмил Райкович.
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