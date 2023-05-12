Деандре Эйтон не сыграет в 6-м матче из-за ушиба ребра

Теги травмы Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Деандре Эйтон Лэндри Шэмет Баскетбол

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон не сможет принять участие в 6-м матче серии с «Денвером» из-за ушиба ребра, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Санз» уступают «Наггетс» в серии второго раунда плей-офф со счетом 2-3 и находятся на грани вылета.

Ожидается, что место Эйтона в стартовой пятерке займет Джок Лэндейл.

Согласно сообщению журналиста Джона Гамбадоро, «Финикс» также планирует добавить в стартовую пятерку защитника Лэндри Шэмета.

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6 комментариев

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korj88
И ведь не скажешь, что для Санс это потеря.
+7
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Consistency
Ну все, Финикс в семи
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DeX
Финиксу это только в плюс, меньше владений на это недоразумение тратить
+2
0
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Джинобля
Айтон, конечно, сейчас звезд с неба не хватает. Но Лендейл на 40 минутах это будет зрелище не для слабонервных. Эдак Никола и 60 наберет в матче.
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Евгений Петренко
Ответ Джинобля
Айтон, конечно, сейчас звезд с неба не хватает. Но Лендейл на 40 минутах это будет зрелище не для слабонервных. Эдак Никола и 60 наберет в матче.
Бийомбо минут 20 сыграет.
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mqh9pzrxgf
Ответ Евгений Петренко
Бийомбо минут 20 сыграет.
Да там по идее можно и Смолл болом побегать
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