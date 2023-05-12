Деандре Эйтон не сыграет в 6-м матче из-за ушиба ребра

Центровой « » не сможет принять участие в 6-м матче серии с « » из-за ушиба ребра, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Санз» уступают «Наггетс» в серии второго раунда плей-офф со счетом 2-3 и находятся на грани вылета.

Ожидается, что место Эйтона в стартовой пятерке займет Джок Лэндейл.

Согласно сообщению журналиста Джона Гамбадоро, «Финикс» также планирует добавить в стартовую пятерку защитника .

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