Деандре Эйтон может пропустить 6-й матч с «Денвером»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Деандре Эйтон Брюс Браун Баскетбол

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон может пропустить шестой матч серии с «Денвером» (2-3) из-за ушиба грудного отдела.

Как сказал сам баскетболист после игры, он получил повреждение после столкновения с защитником «Наггетс» Брюсом Брауном в первой четверти пятого матча: «Это плей-офф. Надо встать на ноги и продолжить игру».

Участие игрока в шестой встрече остается под вопросом.

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4 комментария

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Archer_Great
Ну вот, теперь Йокичу придется попотеть против Лендейла
+11
0
+11
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zippa
Йокич его всё равно не замечает.
+10
0
+10
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Roman Boroveev
9+9 в серии с Денвером. минус 20 в каждом проиграном матче, минус 4 и ноль в выигранных. Он не сказать что помогает, больше вредит.
+4
0
+4
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Илья Купол
чтож, у финикса появляются шансы
0
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