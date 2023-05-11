Деандре Эйтон может пропустить 6-й матч с «Денвером»
Центровой «Финикса» Деандре Эйтон может пропустить шестой матч серии с «Денвером» (2-3) из-за ушиба грудного отдела.
Как сказал сам баскетболист после игры, он получил повреждение после столкновения с защитником «Наггетс» Брюсом Брауном в первой четверти пятого матча: «Это плей-офф. Надо встать на ноги и продолжить игру».
Участие игрока в шестой встрече остается под вопросом.
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