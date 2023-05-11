Джамал Мюррэй может пропустить 6-й матч из-за болезни

Теги травмы Денвер Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Деандре Эйтон Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй может пропустить сегодняшний 6-й матч серии второго раунда плей-офф против «Финикса» (3-2) из-за болезни.

Сегодня у «Наггетс» будет возможность завершить серию против «Санз» в свою пользу и выйти в финал Западной конференции.

В составе «Финикса» по-прежнему отсутствует разыгрывающий Крис Пол (растяжение мышц паха). Участие центрового Деандре Эйтона – под вопросом (ушиб ребра).

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5 комментариев

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Consistency
Ну если пропустят и Мюррей, и Эйтон, то у Финикса хорошие шансы. Если только Мюррей, то Йокич через это чучело безвольное и 70 напихает
+6
0
+6
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AminO2
Мюррэй - безотказный резерв комиссара НБА для создания интриги в лиге.
+1
0
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МЗ
Помню два года назад Эйтон нормально так против Николы выглядел. А сейчас Коля его просто не видит совсем. Видать Никола всё же реально прогреснул за это время.
+1
-1
0
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Roman Boroveev
Ответ МЗ
Помню два года назад Эйтон нормально так против Николы выглядел. А сейчас Коля его просто не видит совсем. Видать Никола всё же реально прогреснул за это время.
Деандре получил просто ещё максималку и расслабился.
0
0
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michaeli
Ответ МЗ
Помню два года назад Эйтон нормально так против Николы выглядел. А сейчас Коля его просто не видит совсем. Видать Никола всё же реально прогреснул за это время.
А Эйтон регресснул
0
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