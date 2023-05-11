Джамал Мюррэй может пропустить 6-й матч из-за болезни
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй может пропустить сегодняшний 6-й матч серии второго раунда плей-офф против «Финикса» (3-2) из-за болезни.
Сегодня у «Наггетс» будет возможность завершить серию против «Санз» в свою пользу и выйти в финал Западной конференции.
В составе «Финикса» по-прежнему отсутствует разыгрывающий Крис Пол (растяжение мышц паха). Участие центрового Деандре Эйтона – под вопросом (ушиб ребра).
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