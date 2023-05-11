Джамал Мюррэй может пропустить 6-й матч из-за болезни

Разыгрывающий « » может пропустить сегодняшний 6-й матч серии второго раунда плей-офф против « » (3-2) из-за болезни.

Сегодня у «Наггетс» будет возможность завершить серию против «Санз» в свою пользу и выйти в финал Западной конференции.

В составе «Финикса» по-прежнему отсутствует разыгрывающий (растяжение мышц паха). Участие центрового – под вопросом (ушиб ребра).

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке