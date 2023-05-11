Суд постановил, что «Финикс» нарушил права своего нынешнего партнера по трансляциям, обанкротившейся телевизионной компании. Ранее «Санс» отказались от кабельного телевидения

« » не стал продлевать контракт с кабельным телевидением. В момент, когда заключенное в 2003 году соглашение с Bally Sports Arizona подошло к концу, руководство организации приняло решение отказаться от традиционного способа передачи информации.

Diamond Sports Group, компания-владелец Bally Sports Arizona, в начале этого месяца подала в суд на «Санс».

В среду судья по делам о банкротстве в США Кристофер Лопес запретил «Финиксу» продвигаться вперед в сделке по продаже прав на телевизионные и потоковые трансляции своих баскетбольных матчей, заявив, что организация нарушает права своего нынешнего партнера по трансляциям, обанкротившейся компании Diamond Sports Group.

Закон США о банкротстве защищает должников от изменения или расторжения их контрактов без их согласия, и Лопес постановил, что новая телевизионная сделка «Санс» не имела законных оснований, поскольку она нарушала договорное право Diamond Sports Group вести переговоры о продлении контракта.

Лопес не присудил Diamond Sports денежную компенсацию, но сказал, что рассмотрит просьбу о возмещении ущерба на более позднем слушании.

Адвокаты «Санс» утверждали, что срок действия телевизионного соглашения с Diamond Sports истекает по окончании регулярного чемпионата-2022/23 и что новое соглашение не нарушает прав Diamond Sports по существующему контракту.

Лопес не был убежден, заявив, что «пиар-кампания» «Санс» в СМИ преподносит новый контракт как уже заключенный, несмотря на «одну строчку в пресс-релизе» о банкротстве Diamond Sports.

«Санс» говорят одно за пределами здания суда и совсем другое внутри него», – отметил судья.

Генеральный директор «Финикса» Джош Бартельштейн после судебного заседания заявил, что команда будет работать над «справедливым решением, которое будет в интересах наших болельщиков, нашего сообщества и наших игроков».

Diamond Sports Group, которая контролирует местное телевизионное кабельное освещение более половины матчей Лиги, заявила о своем банкротстве в конце марта.

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