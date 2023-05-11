Суд постановил, что «Финикс» нарушил права своего нынешнего партнера по трансляциям, обанкротившейся телевизионной компании. Ранее «Санс» отказались от кабельного телевидения

Теги Финикс НБА Мэтью Ишбия Баскетбол

«Финикс» не стал продлевать контракт с кабельным телевидением. В момент, когда заключенное в 2003 году соглашение с Bally Sports Arizona подошло к концу, руководство организации приняло решение отказаться от традиционного способа передачи информации.

Diamond Sports Group, компания-владелец Bally Sports Arizona, в начале этого месяца подала в суд на «Санс».

В среду судья по делам о банкротстве в США Кристофер Лопес запретил «Финиксу» продвигаться вперед в сделке по продаже прав на телевизионные и потоковые трансляции своих баскетбольных матчей, заявив, что организация нарушает права своего нынешнего партнера по трансляциям, обанкротившейся компании Diamond Sports Group.

Закон США о банкротстве защищает должников от изменения или расторжения их контрактов без их согласия, и Лопес постановил, что новая телевизионная сделка «Санс» не имела законных оснований, поскольку она нарушала договорное право Diamond Sports Group вести переговоры о продлении контракта.

Лопес не присудил Diamond Sports денежную компенсацию, но сказал, что рассмотрит просьбу о возмещении ущерба на более позднем слушании.

Адвокаты «Санс» утверждали, что срок действия телевизионного соглашения с Diamond Sports истекает по окончании регулярного чемпионата-2022/23 и что новое соглашение не нарушает прав Diamond Sports по существующему контракту.

Лопес не был убежден, заявив, что «пиар-кампания» «Санс» в СМИ преподносит новый контракт как уже заключенный, несмотря на «одну строчку в пресс-релизе» о банкротстве Diamond Sports.

«Санс» говорят одно за пределами здания суда и совсем другое внутри него», – отметил судья.

Генеральный директор «Финикса» Джош Бартельштейн после судебного заседания заявил, что команда будет работать над «справедливым решением, которое будет в интересах наших болельщиков, нашего сообщества и наших игроков».

Diamond Sports Group, которая контролирует местное телевизионное кабельное освещение более половины матчей Лиги, заявила о своем банкротстве в конце марта.

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