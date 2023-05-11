Александер Секулич: «Новые российские таланты «Локомотива‑Кубань» находятся в прекрасных кондициях»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива‑Кубань» Александер Секулич отметил, что молодые талантливые игроки краснодарской команды подошли к финальной серии плей-офф Лиги ВТБ в отличной форме.

«Новые российские таланты играют на решающих стадиях Единой лиги ВТБ. Они выбрали этот клуб и, по моему мнению, на верном пути. Благодаря нашей работе и труду академии, они находятся в прекрасных кондициях. Каждая вещь для молодого игрока важна, чтобы развиваться в правильном направлении», — сказал Секулич.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

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