Крис Пол пропустит 6-й матч с «Денвером»

Теги Денвер Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Монти Уильямс Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол точно пропустит шестой матч серии с «Денвером» в пятницу из-за травмы паховых мышц.

Ветеран «Финикса» получил повреждение во время второй игры серии, после чего не появлялся на площадке.

Без Пола «Санз» выиграли две домашние встречи противостояния.

«Он точно стал делать на площадке больше. В таком случае я бы хотел построить умозаключение: «Если он делает больше, то так и так», – но я пока осторожен и не делаю этого, потому что у меня еще нет отчета, в котором говорится, что Крис готов на 80 или 90 процентов. Еще не было такого», – заявил главный тренер команды Монти Уильямс.

Счет в серии после пяти матчей – 2-3.

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1 комментарий

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Илья Купол
CP3 moment
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