Крис Пол пропустит 6-й матч с «Денвером»

Разыгрывающий « » точно пропустит шестой матч серии с « » в пятницу из-за травмы паховых мышц.

Ветеран «Финикса» получил повреждение во время второй игры серии, после чего не появлялся на площадке.

Без Пола «Санз» выиграли две домашние встречи противостояния.

«Он точно стал делать на площадке больше. В таком случае я бы хотел построить умозаключение: «Если он делает больше, то так и так», – но я пока осторожен и не делаю этого, потому что у меня еще нет отчета, в котором говорится, что Крис готов на 80 или 90 процентов. Еще не было такого», – заявил главный тренер команды .

Счет в серии после пяти матчей – 2-3.

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