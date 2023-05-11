Врачи «Голден Стэйт» хотели осмотреть Энтони Дэвиса после 5-го матча

Теги травмы Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

После 5-го матча серии плей-офф между «Голден Стэйт» и «Лейкерс» (121:106, 2-3) рядом с раздевалкой гостей был замечен медицинский персонал «Уорриорз».

По словам инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, врачи «Голден Стэйт» хотели осмотреть центрового «Лейкерс» Энтони Дэвиса.

Дэвис не доиграл матч из-за удара локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни. Игроку «Лейкерс» предстоят тесты на сотрясение мозга.

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. С ним «Лейкерс» «душат» любых соперников

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10 комментариев

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Insamo217
чтобы добить?)
+21
-2
+19
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Consistency
Врач "Голден Стейт" после того, как проткнул Дэвису ногу шприцем и придушил его фонендоскопом: это было естественное движение, и вообще у меня плохая растяжка
+22
-3
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Сергей Волинцов
Ето шутка?
+5
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Archer_Great
Ответ Сергей Волинцов
Ето шутка?
да ну вряд ли
в футболе, например, нередки случаи, когда бригада врачей соперника помогает игроку другой команды. Они же в первую очередь врачи, клятва Гиппократа и все дела, а только потом уже часть команды)
+4
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dfgd dfgdf
врачебная бригада ЛАЛ сказала, что все ок, к 6 матчу будет рвать и метать, а те побежали докладывать, что дело дрянь и гейм 6 клеймомент не поможет
+1
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Djoyin
Хотели автограф попросить и селфи с Дэвисом устроить
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artcity
Быстро выдать справку что он неделю должен пропустить.
)
Надеюсь сыграет в следующей
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Lokomotiv__1992
Зафиксировать состояние?)
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Ванька
на самом деле могли бы и выявить сотрясение и по протоколу мог бы пропустить матч. А так свои врачи могут скрыть симптомы.
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