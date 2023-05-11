Врачи «Голден Стэйт» хотели осмотреть Энтони Дэвиса после 5-го матча
После 5-го матча серии плей-офф между «Голден Стэйт» и «Лейкерс» (121:106, 2-3) рядом с раздевалкой гостей был замечен медицинский персонал «Уорриорз».
По словам инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, врачи «Голден Стэйт» хотели осмотреть центрового «Лейкерс» Энтони Дэвиса.
Дэвис не доиграл матч из-за удара локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни. Игроку «Лейкерс» предстоят тесты на сотрясение мозга.
На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. С ним «Лейкерс» «душат» любых соперников
«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске
в футболе, например, нередки случаи, когда бригада врачей соперника помогает игроку другой команды. Они же в первую очередь врачи, клятва Гиппократа и все дела, а только потом уже часть команды)
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Надеюсь сыграет в следующей