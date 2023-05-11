Врачи «Голден Стэйт» хотели осмотреть Энтони Дэвиса после 5-го матча

После 5-го матча серии плей-офф между « » и «Лейкерс» (121:106, 2-3) рядом с раздевалкой гостей был замечен медицинский персонал «Уорриорз».

По словам инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, врачи «Голден Стэйт» хотели осмотреть центрового «Лейкерс» Энтони Дэвиса.

Дэвис не доиграл матч из-за удара локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни. Игроку «Лейкерс» предстоят тесты на сотрясение мозга.

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