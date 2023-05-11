Фотографу сказали выключить свет, когда Энтони Дэвис покидал арену
Фотографа попросили выключить свет у камеры, когда центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис покидал «Чейз-центр» после 5-го матча серии плей-офф против «Голден Стэйт» (106:121, 3-2).
В концовке матча Дэвис получил локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни. Центровой пройдет тесты на сотрясение мозга.
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