Фотографу сказали выключить свет, когда Энтони Дэвис покидал арену

Фотографа попросили выключить свет у камеры, когда центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис покидал «Чейз-центр» после 5-го матча серии плей-офф против «Голден Стэйт» (106:121, 3-2).

В концовке матча Дэвис получил локтем по лицу от центрового « » Кевона Луни. Центровой пройдет тесты на сотрясение мозга.

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