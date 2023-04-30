Дрю Холидэй: «Почти уверен, что завершу карьеру через два года»
Звездный разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй поделился, что может завершить карьеру игрока по истечении контракта.
Чемпиону НБА 2021 года гарантированы 36,2 млн за сезон-2023/24, а также есть опция на сезон-2024/25 в размере 38,7 млн. Защитник провел 14 лет в Лиге, в июне ему исполнится 33 года.
«Пару дней назад разговаривал со своей женой, она такая: «Ты серьезно хочешь завершить карьеру по окончании текущего контракта?» Да, я почти убежден в этом», – сказал Холидэй в разговоре с Андре Игудалой и Эваном Тернером.
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