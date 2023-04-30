Дрю Холидэй: «Почти уверен, что завершу карьеру через два года»

Звездный разыгрывающий «Милуоки» поделился, что может завершить карьеру игрока по истечении контракта.

Чемпиону НБА 2021 года гарантированы 36,2 млн за сезон-2023/24, а также есть опция на сезон-2024/25 в размере 38,7 млн. Защитник провел 14 лет в Лиге, в июне ему исполнится 33 года.

«Пару дней назад разговаривал со своей женой, она такая: «Ты серьезно хочешь завершить карьеру по окончании текущего контракта?» Да, я почти убежден в этом», – сказал Холидэй в разговоре с и .

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