Дрю Холидэй: «Почти уверен, что завершу карьеру через два года»

Теги Милуоки Андре Игудала НБА Дрю Холидэй Эван Тернер НБА плей-офф Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй поделился, что может завершить карьеру игрока по истечении контракта.

Чемпиону НБА 2021 года гарантированы 36,2 млн за сезон-2023/24, а также есть опция на сезон-2024/25 в размере 38,7 млн. Защитник провел 14 лет в Лиге, в июне ему исполнится 33 года.

«Пару дней назад разговаривал со своей женой, она такая: «Ты серьезно хочешь завершить карьеру по окончании текущего контракта?» Да, я почти убежден в этом», – сказал Холидэй в разговоре с Андре Игудалой и Эваном Тернером.

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3 комментария

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Misson
Рано об этом думать. Джру и Ко способны еще на один большой поход.
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Антон Антнов
Да просто надо как-то оправдать последний год контракта. Это будет грабеж Милуоки.
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Данил Ильинский
Ответ Антон Антнов
Да просто надо как-то оправдать последний год контракта. Это будет грабеж Милуоки.
с чего бы грабеж? Чемпионство есть, значит все отлично. Тем более Холидей был не последним, благодаря кому это чемпионство было добыто
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