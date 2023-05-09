Джексон, Холидэй, Лопес, Мобли и Карузо – в 1-й символической пятерке по игре в защите

Теги НБА Брук Лопес Дрю Холидэй Дрэймонд Грин Алекс Карузо Бэм Адебайо О Джи Ануноби Деррик Уайт Диллон Брукс Джарен Джексон-младший Эван Мобли Баскетбол

НБА официально объявила символические пятерки по игре в защите сезона-2022/2023 (All-Defensive teams).

В первую пятерку вошли Джарен Джексон («Мемфис»), Брук Лопес («Милуоки»), Алекс Карузо («Чикаго»), Эван Мобли («Кливленд»), Дрю Холидэй («Милуоки»).

Во вторую пятерку попали: Бэм Адебайо («Майами»), О Джи Ануноби («Торонто»), Диллон Брукс («Мемфис»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Деррик Уайт («Бостон»).

Наибольшее количество голосов за включение в 1-ю пятерку получил тяжелый форвард «Гризлис» Джарен Джексон (96). Игроки «Бакс» Дрю Холидэй и Брук Лопес получили 94 и 85 голосов соответственно.

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25 комментариев

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RAMIK
А лучший всё равно Дэвис. И да, сколько игрков из символических сборных сейчас играют в ПО?
+25
-4
+21
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quaterbackathome
Ответ elMORRO
сильная первая пятерка, вылет в плейин и четыре вылета в 1 раунде безшансовых вторая еще смешнее, задумывалась только ради того чтобы фотки грина и брукса рядом поставить. один батлер сильнее их всех вместе взятых в защите
Какое это отношение к регулярке имеет?
Каждый год одни и те же вопросы)
+17
-2
+15
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Rjcnbr
В чём прикол Дилона Брукса? Так если по цифрам глянуть, у него худший офенсив и дефенсив рейтинг, худший виншарес, куча фолов. В чём он так хорош?
+12
0
+12
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Alexander Permyakov
Рад за Деррика Уайта. Даёт очень крутой импакт в защите при его-то габаритах. Плюс, в этом сезоне был игроком недели, очень успешная регулярка для чувака.
+6
0
+6
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blooooomka
Ответ RAMIK
А лучший всё равно Дэвис. И да, сколько игрков из символических сборных сейчас играют в ПО?
Три , все из второй символической, и может быть такое, что останется после этого раунда один Бэм
+5
-1
+4
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Vadia
Ответ 卩丂I乂ㄖシ
Если только символически, то ещё куда не шло, но а по серьёзному тот же Девиз, Батлер или даже Пул, если захотят, сыграют в защите во много раз лучше чем этот топ.
Пул?
+3
0
+3
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Tim Timson
Ответ elMORRO
сильная первая пятерка, вылет в плейин и четыре вылета в 1 раунде безшансовых вторая еще смешнее, задумывалась только ради того чтобы фотки грина и брукса рядом поставить. один батлер сильнее их всех вместе взятых в защите
Батлер когда защищался последний раз в регулярке?)
+3
0
+3
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Максим Моликов
Ответ 卩丂I乂ㄖシ
Если только символически, то ещё куда не шло, но а по серьёзному тот же Девиз, Батлер или даже Пул, если захотят, сыграют в защите во много раз лучше чем этот топ.
Пул знаменитый защитник, понятное дело
+2
0
+2
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RAMIK
Ответ blooooomka
Три , все из второй символической, и может быть такое, что останется после этого раунда один Бэм
И это показатель эффективности защиты.
+2
0
+2
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elMORRO
сильная первая пятерка, вылет в плейин и четыре вылета в 1 раунде безшансовых
вторая еще смешнее, задумывалась только ради того чтобы фотки грина и брукса рядом поставить.

один батлер сильнее их всех вместе взятых в защите
+10
-9
+1
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卩丂I乂ㄖシ
Ответ Максим Моликов
Пул знаменитый защитник, понятное дело
Типа сарказм ? Или я дурак ?
+1
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fhneh
Странно, что из Бостона именно Уайта включили. Смарт и Браун, имхо, не меньше заслужили. Очень удивляет отсутствие Такера, который в Филе за двоих защищается. Брукс - смешно.
+1
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Lost
Антоша Дэвис передает всем в этом спске привет с нулем голосов
+3
-2
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quaterbackathome
Ответ elMORRO
такое же как и гобер 3кратный дпой, хотя его унижали все в любой день такое же как и нэш, грик, йокич, кто угодно 2 мвп, а кобе 1 такое же как морент мост импрувд, когда он уже был аллстаром и тд, примеров масса думать надо, когда выдаешь награды
Думать надо вам, когда популистские мысли накидываете на вентилятор.
+1
-1
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xamer 9
Ответ elMORRO
такое же как и гобер 3кратный дпой, хотя его унижали все в любой день такое же как и нэш, грик, йокич, кто угодно 2 мвп, а кобе 1 такое же как морент мост импрувд, когда он уже был аллстаром и тд, примеров масса думать надо, когда выдаешь награды
Вот все журналистское комьюнити не умеют думать, а эльморро - умеет. Все же просто, да?
В этом сезоне было 2 достойных дпоя: Лопес и Джексон. Оба вылетели в первом раунде не потому, что не умеют защищаться, а потому что их команда проиграла в по. Разделяйте, пожалуйста, регулярку и постсезон. Ну смешно же давать дпоя Батлеру, Дэвису, Грину, ещё кому то из оставшихся в ПО, если в сезоне они или недостаточно защищались или провели мало матчей.
+1
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Артем Андреев
GOAT в кои то веки на своей заслуженном месте.
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Ответ Vadia
Пул?
Jordan Pool
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Vadia
Бэма с первой 5-ой прокатывают постоянно.
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armageddon123456
Ответ 卩丂I乂ㄖシ
Типа сарказм ? Или я дурак ?
Да тут как бы.... Короче говоря - из Пула защитник как из дерьма конфета
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