Джексон, Холидэй, Лопес, Мобли и Карузо – в 1-й символической пятерке по игре в защите
НБА официально объявила символические пятерки по игре в защите сезона-2022/2023 (All-Defensive teams).
В первую пятерку вошли Джарен Джексон («Мемфис»), Брук Лопес («Милуоки»), Алекс Карузо («Чикаго»), Эван Мобли («Кливленд»), Дрю Холидэй («Милуоки»).
Во вторую пятерку попали: Бэм Адебайо («Майами»), О Джи Ануноби («Торонто»), Диллон Брукс («Мемфис»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Деррик Уайт («Бостон»).
Наибольшее количество голосов за включение в 1-ю пятерку получил тяжелый форвард «Гризлис» Джарен Джексон (96). Игроки «Бакс» Дрю Холидэй и Брук Лопес получили 94 и 85 голосов соответственно.
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Каждый год одни и те же вопросы)
вторая еще смешнее, задумывалась только ради того чтобы фотки грина и брукса рядом поставить.
один батлер сильнее их всех вместе взятых в защите
В этом сезоне было 2 достойных дпоя: Лопес и Джексон. Оба вылетели в первом раунде не потому, что не умеют защищаться, а потому что их команда проиграла в по. Разделяйте, пожалуйста, регулярку и постсезон. Ну смешно же давать дпоя Батлеру, Дэвису, Грину, ещё кому то из оставшихся в ПО, если в сезоне они или недостаточно защищались или провели мало матчей.