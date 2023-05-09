Джексон, Холидэй, Лопес, Мобли и Карузо – в 1-й символической пятерке по игре в защите

официально объявила символические пятерки по игре в защите сезона-2022/2023 (All-Defensive teams).

В первую пятерку вошли Джарен Джексон («Мемфис»), Брук Лопес («Милуоки»), («Чикаго»), («Кливленд»), Дрю Холидэй («Милуоки»).

Во вторую пятерку попали: («Майами»), («Торонто»), Диллон Брукс («Мемфис»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Деррик Уайт («Бостон»).

Наибольшее количество голосов за включение в 1-ю пятерку получил тяжелый форвард «Гризлис» Джарен Джексон (96). Игроки «Бакс» Дрю Холидэй и Брук Лопес получили 94 и 85 голосов соответственно.

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