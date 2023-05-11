Джозеф Цай: «Игроками НБА очень трудно управлять»

Владелец « » Джозеф Цай признался, что управление игроками – сложная задача.

Исполнительный вице-председатель Alibaba Group заявил об этом во время технологической конференции BEYOND Expo 2023 в Макао, обсуждая искусственный интеллект и то, как он повлияет на индустрию развлечений.

«Поверьте мне, я управляю баскетбольной командой, и игроками очень трудно управлять», – сказал Цай.

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