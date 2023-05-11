Джозеф Цай: «Игроками НБА очень трудно управлять»

Теги Бруклин НБА Джозеф Цай Баскетбол

Владелец «Бруклина» Джозеф Цай признался, что управление игроками НБА – сложная задача.

Исполнительный вице-председатель Alibaba Group заявил об этом во время технологической конференции BEYOND Expo 2023 в Макао, обсуждая искусственный интеллект и то, как он повлияет на индустрию развлечений.

«Поверьте мне, я управляю баскетбольной командой, и игроками очень трудно управлять», – сказал Цай.

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5 комментариев

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xamer 9
Потому что игроки благодаря лиге тоже состоятельные люди, которые могут выражать свое несогласие какими то действиями, в отличие от простых смертных, работающих в Алибабе.
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NikolayOss
Управлять живыми людьми? Говорит прямо как какой-нибудь (рабо)владелец!
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Вадим flanec
Китайцы, это тебе не Кайри Ирвинг - плоскоземельный шалфей))) и не Бен Симмонс - дайте мне больничный)))
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Jazzzz
Чуваку выпало управлять шалфейным индейцем гением. Только уважение и сочувствие👏🏻
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Александр Спирин
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Tim Timson
хоть не сказал что после русских))
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