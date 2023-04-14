Джеймс Харден об уходе из «Бруклина»: «Сейчас почему-то никто не говорит: «Джеймс знал, что делал»

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» в преддверии серии плей-офф с « » вспомнил о своем периоде карьеры в составе «Нетс».

«Я не хочу углубляться в это, но происходило множество вещей внутри коллектива. Это была одна из причин, почему я принял решение покинуть команду. Все говорили обо мне свысока и критиковали, но сейчас, на сегодняшний день, никто не говорит: «О, Джеймс поступил умно» или «Джеймс знал, что делал».

Мне не нужно ваше признание, но я рад тому, как преобразилась их команда. Желаю удачи этим ребятам, Джо Цаю и организации. Они превратили то, что было, в нечто действительно стоящее», – заявил Джеймс после командной тренировки.

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