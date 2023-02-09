«Финикс» был предпочтительным вариантом обмена для Кевина Дюрэнта
Форвард Кевин Дюрэнт и его бизнес-менеджер Рич Клейман говорили владельцу «Бруклина» Джозефу Цаю и генеральному менеджеру клуба Шону Марксу, что в случае обмена Дюрэнта его предпочтительным вариантом будет «Финикс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Сегодня «Нетс» обменяли Дюрэнта и Ти Джей Уоррена в «Санз» на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.
Миллиардер Мэтью Ишбия, который вчера официально стал владельцем «Финикса», знал о желании Дюрэнта присоединиться к его клубу и задался целью приобрести суперзвезду.
Изначально Ишбия не хотел включать в сделку Бриджеса, но «Нетс» отклоняли все предложения «Санз» без Микэла и продолжали рассматривать другие варианты обмена Дюрэнта. «Нетс» обсуждали возможные сделки с О Джи Ануноби («Торонто»), Джоном Коллинзом («Атланта») и Карисом Левертом («Кливлендом»).
В итоге «Санз» были вынуждены сделать предложение, от которого «Нетс» не смогли отказаться.
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Просто учебник можно писать - "Как собрать трех суперзвезд вместе, чтобы... *драматичная пауза*... их обменять одного за другим".