«Финикс» был предпочтительным вариантом обмена для Кевина Дюрэнта

Теги Бруклин Финикс Шон Маркс НБА Кевин Дюрэнт Микэл Бриджес Джозеф Цай Баскетбол

Форвард Кевин Дюрэнт и его бизнес-менеджер Рич Клейман говорили владельцу «Бруклина» Джозефу Цаю и генеральному менеджеру клуба Шону Марксу, что в случае обмена Дюрэнта его предпочтительным вариантом будет «Финикс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Сегодня «Нетс» обменяли Дюрэнта и Ти Джей Уоррена в «Санз» на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

Миллиардер Мэтью Ишбия, который вчера официально стал владельцем «Финикса», знал о желании Дюрэнта присоединиться к его клубу и задался целью приобрести суперзвезду.

Изначально Ишбия не хотел включать в сделку Бриджеса, но «Нетс» отклоняли все предложения «Санз» без Микэла и продолжали рассматривать другие варианты обмена Дюрэнта. «Нетс» обсуждали возможные сделки с О Джи Ануноби («Торонто»), Джоном Коллинзом («Атланта») и Карисом Левертом («Кливлендом»).

В итоге «Санз» были вынуждены сделать предложение, от которого «Нетс» не смогли отказаться.

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10 комментариев

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Dedete
Вообще я уверен, что ни Дюрэнт, ни Кайри, ни Бруклин не попадут в финалы конференций
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Dedete
Ответ ArizonaCactus
Или Крейг или Ти Джей Уоррен, если смотреть строго по позиции. Может даже Шарич. Но думаю, в зависимости от соперника Монти будет ротировать.
Крейг в начале сезона круто спрогрессировал на обеих сторонах, но вот в последних играх на своем прошлогоднем уровне. Не знаю с чем это связано
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Александр 74
Нетс что вы творите, прекратите, не делайте так!!!
Просто учебник можно писать - "Как собрать трех суперзвезд вместе, чтобы... *драматичная пауза*... их обменять одного за другим".
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Рома Карабах
Ответ armageddon123456
Интереснее не то что играть, а конкретно ЗАЩИЩАТЬСЯ - Бриджес то тю-тю
Ти Джей вроде неплохо защищался, да и Дюрант все время был хорошим защитником
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vasek ufa
Все ругали Джеймса, что он по командам бегает..а тут Кеша бегает только по сильным командам
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ArizonaCactus
Ответ anastasia Krugova
кроме этой топ четверки , кто еще будет играть в Финиксе ? Будет интересно ...
Или Крейг или Ти Джей Уоррен, если смотреть строго по позиции. Может даже Шарич. Но думаю, в зависимости от соперника Монти будет ротировать.
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ArizonaCactus
До слез жалко Бриджеса и Джонсона, они уже стали родными. Но как представлю стартовую пятерку с Полом, Букером, Дюрэнтом и Эйтоном, аж мурашки по коже! Дрим тим в Аризоне!
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Bunyod Turgunov
Ответ anastasia Krugova
кроме этой топ четверки , кто еще будет играть в Финиксе ? Будет интересно ...
Думаю со временами даже Монте Уильямса увидим на площадке
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armageddon123456
Ответ anastasia Krugova
кроме этой топ четверки , кто еще будет играть в Финиксе ? Будет интересно ...
Интереснее не то что играть, а конкретно ЗАЩИЩАТЬСЯ - Бриджес то тю-тю
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0
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anastasia Krugova
кроме этой топ четверки , кто еще будет играть в Финиксе ? Будет интересно ...
+1
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