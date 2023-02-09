«Финикс» был предпочтительным вариантом обмена для Кевина Дюрэнта

Форвард Кевин Дюрэнт и его бизнес-менеджер Рич Клейман говорили владельцу « » Джозефу Цаю и генеральному менеджеру клуба , что в случае обмена Дюрэнта его предпочтительным вариантом будет «Финикс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Сегодня «Нетс» обменяли Дюрэнта и Ти Джей Уоррена в «Санз» на , Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

Миллиардер Мэтью Ишбия, который вчера официально стал владельцем «Финикса», знал о желании Дюрэнта присоединиться к его клубу и задался целью приобрести суперзвезду.

Изначально Ишбия не хотел включать в сделку Бриджеса, но «Нетс» отклоняли все предложения «Санз» без Микэла и продолжали рассматривать другие варианты обмена Дюрэнта. «Нетс» обсуждали возможные сделки с О Джи Ануноби («Торонто»), Джоном Коллинзом («Атланта») и Карисом Левертом («Кливлендом»).

В итоге «Санз» были вынуждены сделать предложение, от которого «Нетс» не смогли отказаться.

💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! Уэстбрука обменяли на Д’Анджело Расселла! Жара в последний день обменов в НБА