Джа Цай – Микэлу Бриджесу: «Все будет хорошо. Бруклин любит нашу команду»

Владелец « » Джзеф Цай публично поддержал новобранца команды .

Бриджес выложил в соцсетях пост с разочарованием по поводу поражения от «Филадельфии» (98:101) в концовке. Цай репостнул запись и добавил комментарий.

«Все будет хорошо. Бруклин любит нашу команду. Настраиваемся на следующий матч», – написал Цай.

Сообщение вызвало неоднозначную реакцию общественности. СМИ расценили этот пост как выпад в адрес Кайри Ивринга и , которые покинули команду в результате обмена перед дедлайном.

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