Джа Цай – Микэлу Бриджесу: «Все будет хорошо. Бруклин любит нашу команду»

Теги Бруклин Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг соцсети Микэл Бриджес Джозеф Цай Баскетбол

Владелец «Бруклина» Джзеф Цай публично поддержал новобранца команды Микэла Бриджеса.

Бриджес выложил в соцсетях пост с разочарованием по поводу поражения от «Филадельфии» (98:101) в концовке. Цай репостнул запись и добавил комментарий.

«Все будет хорошо. Бруклин любит нашу команду. Настраиваемся на следующий матч», – написал Цай.

Сообщение вызвало неоднозначную реакцию общественности. СМИ расценили этот пост как выпад в адрес Кайри Ивринга и Кевина Дюрэнта, которые покинули команду в результате обмена перед дедлайном.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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