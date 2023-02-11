Кевин Дюрэнт сам попросил «Бруклин» обменять его в «Финикс», сделав это не в ультимативной форме
Инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Брайан Уиндхорст рассказали о том, как было принято решение об обмене звездного форварда Кевина Дюрэнта из «Бруклина» в «Финикс».
«В понедельник днем Дюрэнт и его деловой партнер Рич Клейман попросили руководство «Бруклина» о встрече. Ситуация была не из приятных. Менее чем за 24 часа до этого «Нетс» обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас» после весьма насыщенных событиями трех дней. Теперь Дюрэнт повторял слова, произнесенные им в июне прошлого года накануне открытия рынка свободных агентов, которые на несколько недель заставили НБА крутиться вокруг него.
Дюрэнт снова сказал Шону Марксу, что хочет, чтобы его обменяли. Только на этот раз Кевин отдельно обговорил, что хочет, чтобы его отправили в «Санз». Затем группа связалась по видео с владельцем клуба Джо Цаем, который находился в своем доме в Сан-Диего.
В данном случае не было напряжения и накала страстей. Это была просьба, а не требование, подобное тому, что Ирвинг выдвинул «Нетс» в предыдущую пятницу. Что не менее важно, в отличие от публичного запроса Дюрэнта в июне прошлого года и недавних действий Ирвинга, нынешняя просьба Кевина носила приватный характер. Дюрэнт не хотел становиться объектом интенсивных спекуляций и обсуждений в сети», – сообщается в материале ESPN.
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