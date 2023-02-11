Кевин Дюрэнт сам попросил «Бруклин» обменять его в «Финикс», сделав это не в ультимативной форме

Теги Бруклин Финикс Шон Маркс НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Джозеф Цай Баскетбол

Инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Брайан Уиндхорст рассказали о том, как было принято решение об обмене звездного форварда Кевина Дюрэнта из «Бруклина» в «Финикс».

«В понедельник днем Дюрэнт и его деловой партнер Рич Клейман попросили руководство «Бруклина» о встрече. Ситуация была не из приятных. Менее чем за 24 часа до этого «Нетс» обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас» после весьма насыщенных событиями трех дней. Теперь Дюрэнт повторял слова, произнесенные им в июне прошлого года накануне открытия рынка свободных агентов, которые на несколько недель заставили НБА крутиться вокруг него.

Дюрэнт снова сказал Шону Марксу, что хочет, чтобы его обменяли. Только на этот раз Кевин отдельно обговорил, что хочет, чтобы его отправили в «Санз». Затем группа связалась по видео с владельцем клуба Джо Цаем, который находился в своем доме в Сан-Диего.

В данном случае не было напряжения и накала страстей. Это была просьба, а не требование, подобное тому, что Ирвинг выдвинул «Нетс» в предыдущую пятницу. Что не менее важно, в отличие от публичного запроса Дюрэнта в июне прошлого года и недавних действий Ирвинга, нынешняя просьба Кевина носила приватный характер. Дюрэнт не хотел становиться объектом интенсивных спекуляций и обсуждений в сети», – сообщается в материале ESPN.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
софочка
Ответ Расс
Кевин попросил об обмене и сделал это с уважением))
И не в день свадьбы дочери
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
внучок Бэйхайма
Мамка у него конечно гений
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
ласковый теленок двух маток сосет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Расс
Кевин попросил об обмене и сделал это с уважением))
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей 13
Пора догонять Карри и Джеймса по титулам. Но там ведь и Букер еще, как он посмотрит на этот обмен. Согласиться на второстепенную роль или вскоре запросит обмен?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Лучший баскетболист 21 века и просто хороший человек. Чемпионства ему в Санс!
+6
-9
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий