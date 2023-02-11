Инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Брайан Уиндхорст рассказали о том, как было принято решение об обмене звездного форварда Кевина Дюрэнта из « » в «Финикс».

«В понедельник днем Дюрэнт и его деловой партнер Рич Клейман попросили руководство «Бруклина» о встрече. Ситуация была не из приятных. Менее чем за 24 часа до этого «Нетс» обменяли в «Даллас» после весьма насыщенных событиями трех дней. Теперь Дюрэнт повторял слова, произнесенные им в июне прошлого года накануне открытия рынка свободных агентов, которые на несколько недель заставили крутиться вокруг него.

Дюрэнт снова сказал , что хочет, чтобы его обменяли. Только на этот раз Кевин отдельно обговорил, что хочет, чтобы его отправили в «Санз». Затем группа связалась по видео с владельцем клуба Джо Цаем, который находился в своем доме в Сан-Диего.

В данном случае не было напряжения и накала страстей. Это была просьба, а не требование, подобное тому, что Ирвинг выдвинул «Нетс» в предыдущую пятницу. Что не менее важно, в отличие от публичного запроса Дюрэнта в июне прошлого года и недавних действий Ирвинга, нынешняя просьба Кевина носила приватный характер. Дюрэнт не хотел становиться объектом интенсивных спекуляций и обсуждений в сети», – сообщается в материале ESPN.

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