Лидер « » признал, что скандальные истории с его участием повлияли на то, как команда провела вторую половину сезона.

В шестом матче серии с « » (85:125, 2-4) Морэнт набрал 10 очков при 3 из 16 с игры.

«Я должен стать лучше с точки зрения принятия решений. Трудно что-то добавить.

Мои проблемы за пределами площадки сказались на всей организации, это сильно повлияло на нас. Я должен стать более дисциплинированным», – заявил Морэнт.

Самым громким скандалом с участием Морэнта стала история с демонстрацией пистолета во время трансляции в сети из стриптиз-клуба. За это плеймейкер отбыл 8-матчевую дисквалификацию.

также расследовала инцидент после матча с «Индианой», когда сотрудники клуба столкнулись с давлением со стороны людей из окружения Морэнта.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую