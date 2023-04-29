Джа Морэнт: «Мои проблемы за пределами площадки сказались на всей организации»

Теги Индиана Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Баскетбол

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт признал, что скандальные истории с его участием повлияли на то, как команда провела вторую половину сезона.

В шестом матче серии с «Лейкерс» (85:125, 2-4) Морэнт набрал 10 очков при 3 из 16 с игры.

«Я должен стать лучше с точки зрения принятия решений. Трудно что-то добавить.

Мои проблемы за пределами площадки сказались на всей организации, это сильно повлияло на нас. Я должен стать более дисциплинированным», – заявил Морэнт.

Самым громким скандалом с участием Морэнта стала история с демонстрацией пистолета во время трансляции в сети из стриптиз-клуба. За это плеймейкер отбыл 8-матчевую дисквалификацию.

НБА также расследовала инцидент после матча с «Индианой», когда сотрудники клуба столкнулись с давлением со стороны людей из окружения Морэнта.

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3 комментария

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Serik Alik
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ST-L
примерно тоже самое, "Я должен стать более ......." обещают большинство проигравших после сезона, но мало кто меняется. Из серии, с завтрашнего дня я не пью/не курю/занимаюсь спортом
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Underpower
С понедельника берется за ум, инфа 100%
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