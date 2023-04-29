Форвард « » исполнил эффектный блок-шот в шестом матче серии с « ».

В середине первой четверти Дэвис сзади накрыл бросок лидера «Гризлис» , забрав у него мяч одной рукой.

В последовавшей быстрой атаке «озерников» набрал 2 очка из-под кольца.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах