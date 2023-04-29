Энтони Дэвис накрыл бросок Джа Морэнта, забрав у него мяч одной рукой

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА видео НБА плей-офф Энтони Дэвис Джа Морэнт Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис исполнил эффектный блок-шот в шестом матче серии с «Мемфисом».

В середине первой четверти Дэвис сзади накрыл бросок лидера «Гризлис» Джа Морэнта, забрав у него мяч одной рукой.

В последовавшей быстрой атаке «озерников» Леброн Джеймс набрал 2 очка из-под кольца.

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«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

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9 комментариев

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Eduard Rastryopin
Эх,если бы не хрустальность Антохи,мог бы каждый год брать МВП и лучшего защитника.
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Чубака из половины Шака
Мяч забрал, даже бровью не повел ))
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MrFrost
Ответ Eduard Rastryopin
Эх,если бы не хрустальность Антохи,мог бы каждый год брать МВП и лучшего защитника.
Дело не только в травмах, а в его характере. Антон довольно флегматичный персонаж, конечно, не как Кавай, но всё же.
+7
-1
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A. V.
Энтони одним взглядом блокирует броски соперников
Это новый уровень в баскетболе
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Djoyin
И Дэвис не в наборе очков отличился, а в затаптывании в краске. Слоны могут топтать медведей
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Eduard Rastryopin
Ответ MrFrost
Дело не только в травмах, а в его характере. Антон довольно флегматичный персонаж, конечно, не как Кавай, но всё же.
А разве флегматичность это минус?
+2
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maryat
Ответ MrFrost
Дело не только в травмах, а в его характере. Антон довольно флегматичный персонаж, конечно, не как Кавай, но всё же.
Кавай скорее интроверт, и с характером у него всё в порядке, просто травмат страшный
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Vagant
Эй Ди в первом раунде:
— 1й по блокам
— 1й по +/-
— 2й по подборам
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MrFrost
Ответ Eduard Rastryopin
А разве флегматичность это минус?
Нет, но для достижения максимальных личных результатов не совсем подходит. Хотя, есть пример того же Данкана.
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