Энтони Дэвис накрыл бросок Джа Морэнта, забрав у него мяч одной рукой
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис исполнил эффектный блок-шот в шестом матче серии с «Мемфисом».
В середине первой четверти Дэвис сзади накрыл бросок лидера «Гризлис» Джа Морэнта, забрав у него мяч одной рукой.
В последовавшей быстрой атаке «озерников» Леброн Джеймс набрал 2 очка из-под кольца.
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«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах
Это новый уровень в баскетболе
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