НБА. Плей-офф. «Филадельфия» играет с «Бостоном», «Финикс» встретится с «Денвером»
Сегодня в НБА продолжаются две серии второго раунда плей-офф.
«Филадельфия» постарается сравнять счет в серии с «Бостоном» (1-2), «Финикс» – с «Денвером» (1-2).
НБА
Второй раунд
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 7 мая, 22.30, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Харден (18), Эмбиид (12), Макси (4), Харрис (2), Такер (0) – старт; Ньянг (6), Рид (2), Мелтон (0).
- Бостон
- Браун (14), Смарт (8), Уайт (5), Хорфорд (2), Тейтум (0) – старт; Брогдон (3), Р. Уильямс (1), Г. Уильямс (0).
«Бостон» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 8 мая, 03.00, «Footprint Center»
«Денвер» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Но я считаю, что разница, скорее, в наборе скиллов, у Тейтума он шире, от контроля мяча до совершенной техники броска. Однако, всё упирается в то, что сам Джейсон такой же мягкий, как и его кисть.