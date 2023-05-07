НБА. Плей-офф. «Филадельфия» играет с «Бостоном», «Финикс» встретится с «Денвером»

Теги результаты Бостон Денвер Филадельфия Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА продолжаются две серии второго раунда плей-офф.

«Филадельфия» постарается сравнять счет в серии с «Бостоном» (1-2), «Финикс» – с «Денвером» (1-2).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Четвертые матчи

Филадельфия – Бостон 44:33 (2 четверть)
Дата проведения
7 мая, 22.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча
Филадельфия
Харден (18), Эмбиид (12), Макси (4), Харрис (2), Такер (0) – старт; Ньянг (6), Рид (2), Мелтон (0).
Бостон
Браун (14), Смарт (8), Уайт (5), Хорфорд (2), Тейтум (0) – старт; Брогдон (3), Р. Уильямс (1), Г. Уильямс (0).

«Бостон» ведет в серии – 2-1

Финикс – Денвер
Дата проведения
8 мая, 03.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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70 комментариев

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bataler76ers
Ответ Light Yagami
Must win game для санз, 3 подряд они не вывезут против таких наггец.
Как и для Сиксерс
+18
-1
+17
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Starki92
Удачи Коляну Сербскому и Джамалу Канадскому.
Пора вновь увидеть Денвер в финале конференции и сделать то, чего не удалось в свое время Кармело и компании - выйти в большой финал.
+16
-5
+11
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Light Yagami
Must win game для санз, 3 подряд они не вывезут против таких наггец.
+11
-2
+9
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Bunyod Turgunov
Почему клоуну не дали фол когда он толкал Уайта? И при обычных моментах Брауну дали фол
+8
-1
+7
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ВинниПох
Финикс вполне может сравнять, а вот в парней мистера Камонлетсгоу как то не верится (
+7
-2
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Alexander Permyakov
Как фанат Бостона со стажем, крайне разочарован тем, что Брауна не замечают на фоне Тейтума. Для меня между ними выбор очевиден - разницу в таланте бородач с лихвой компенсирует менталкой и самоотдачей.
+6
-1
+5
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Друг Джордана
Интригующие матчи. Вполне могут сравнять счет обе команды
+6
-2
+4
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Максим Яблонский
Ответ Yusif Huseyinov
Ну тут все ясно. Вынос кельтов
ниче не ясно
+4
0
+4
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Тосканский Дьявол
2-2
2-2
+7
-3
+4
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Максим Яблонский
Ответ Yusif Huseyinov
Да ясно все. 2-2 будет , тут вынос 4-1 на фиг не надо для НБА, и рывок этот сейчас 8-0 это приговор уже . Победы филы тут 💯
на протяжении всего матча команды то и дело набирают очки рывками типа 8-0, ну, а когда начинают задвигать конспирологию, то всерьез обсуждать нечего
+4
0
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Ernyko
Тейтум в тильте, усадить его , пусть успокоится
+3
0
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Stormbringer
Браун уничтожает просто в начале. Но уже 2 фола
+4
-1
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Донован хозяин НБА
Как ни включу Бостон, Шахид тащит команду. А точно тут Тейтум лидер?
+3
0
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andrushapumba
Ну вот и ясно как игра складываться будет. Филе уде три липовых фола, два дали работящему брауну, эмбииду уже. В защите
+4
-1
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PersonalJesuss
я даже не знаю уже кто хуже тренер, хэм или мизула...
+2
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Alexander Permyakov
Ответ Донован хозяин НБА
Как ни включу Бостон, Шахид тащит команду. А точно тут Тейтум лидер?
Браун, однозначно. Уже второй ПО
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pele_kan
Тейтум уже второй раз до кольца недобрасывает, каши мало ел что ли)
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pele_kan
Ответ Yusif Huseyinov
Ахаха как я и сказал - вынос кельтов. А тут еще спорят со мной , местные эксперты )) закрывайте лавочку , тут все понято. Фила изи катка
ща МВП выйдет - отрыв сократится, инфа сотка
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M D
Ответ Тосканский Дьявол
2-2 2-2
3-1
3-1
+4
-2
+2
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pele_kan
Браун пока доминирует
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Alexander Permyakov
Ответ Пенс
а там есть разница в таланте? Просто интересуюсь у специалиста.
Есть отличный развёрнутый ответ на Quora - https://www.quora.com/Who%E2%80%99s-better-Tatum-or-Brown-the-Celtics-players

Но я считаю, что разница, скорее, в наборе скиллов, у Тейтума он шире, от контроля мяча до совершенной техники броска. Однако, всё упирается в то, что сам Джейсон такой же мягкий, как и его кисть.
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mr.snooker
Если кто на игре присутствует, можно встретиться после, пофлудить вместе под пивко)
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Bunyod Turgunov
Посадили Брауна на фолы и спокойно Фила набирает очки когда Бостон играет без Брауна и уходит в отрыв
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PersonalJesuss
Ответ Донован хозяин НБА
Я не понимаю одной вещи. У Бостона столько умных и талантливых игроков в нападении, но уже десяток атак сводится к трешке в лоб на первых секундах владения. Тлен и уныние
ну так движения нет, хендофов нет, пикенрол людоедом качественно защищается, вот они и не знают что делать, вопросы к тренеру
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PersonalJesuss
Ответ Alexander Permyakov
Как фанат Бостона со стажем, крайне разочарован тем, что Брауна не замечают на фоне Тейтума. Для меня между ними выбор очевиден - разницу в таланте бородач с лихвой компенсирует менталкой и самоотдачей.
ну так это судьба любой второй опции, когда побеждают вся слава главарю, когда проигрывают ему достаются все шишки, поэтому он и уйдет неминуемо из команды, потому что ему нужна своя, да и он так же видит себя первой опцией, а не второй
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