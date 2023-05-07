Сегодня в НБА продолжаются две серии второго раунда плей-офф.

« » постарается сравнять счет в серии с « » (1-2), «Финикс» – с « » (1-2).

НБА

Второй раунд

Четвертые матчи

«Бостон» ведет в серии – 2-1



«Денвер» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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