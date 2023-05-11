Макар Коновалов продлил контракт с МБА

МБА подписал новый контракт с разыгрывающим (22 года, 187 см).

Следующий сезон станет для Коновалова третьим в системе МБА.

В сезоне-2022/23 защитник провел 17 матчей в Лиге ВТБ и 3 в Кубке России. Показатели составили 10,8 очка, 2,9 передачи и 1,7 подбора в среднем за матч.

«Макар хорошо знаком с нашей системой, поскольку выступал за МБА еще в Суперлиге. Можно сказать, что он и клуб развиваются параллельно последние два сезона. Дебют в в составе МБА получился для Макара ярким, даже несмотря на повреждение и непростое восстановление. Коновалов – важная часть команды. Он не только может организовать позиционное нападение, но еще и сам создает себе возможность для атаки. Мы видим, что за последний год Макар сделал большой шаг вперед. Рады, что наше сотрудничество продолжится!» – сказал генеральный директор клуба Игорь Кочарян.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!