Максим Барашков перешел из «Самары» в МБА

МБА объявила о подписании контракта с форвардом Максимом Барашковым (24 года, 201 см).

По информации «Свободного агента», соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Барашков начинал профессиональную карьеру в «Химках», в составе которых дебютировал в лиге ВТБ. Летом 2021 года форвард перешел в «Самару».

В сезоне-2022/23 Барашков провел за волжский клуб 28 матчей, набирая 5,4 очка и делая 2,0 подбора в среднем за встречу.

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