Тимофей Якушин продлил контракт с МБА на 2 года («Свободный агент»)

Атакующий защитник (26 лет, 195 см) продлил соглашение с еще на два года, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 лиги ВТБ защитник набирал в среднем 10,5 очка, 3,3 подбора и 3,0 передачи, проводя на паркете 25,5 минуты.

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