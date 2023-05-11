Тимофей Якушин продлил контракт с МБА на 2 года («Свободный агент»)

Теги Единая лига ВТБ Тимофей Якушин МБА Баскетбол

Атакующий защитник Тимофей Якушин (26 лет, 195 см) продлил соглашение с МБА еще на два года, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 Единой лиги ВТБ защитник набирал в среднем 10,5 очка, 3,3 подбора и 3,0 передачи, проводя на паркете 25,5 минуты.

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко

Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий