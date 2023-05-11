Тимофей Якушин продлил контракт с МБА на 2 года («Свободный агент»)
Атакующий защитник Тимофей Якушин (26 лет, 195 см) продлил соглашение с МБА еще на два года, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 Единой лиги ВТБ защитник набирал в среднем 10,5 очка, 3,3 подбора и 3,0 передачи, проводя на паркете 25,5 минуты.
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