Александр Щербенев: «Надеемся, что «Баскет-Холл» будет заполнен болельщиками под завязку. Рабочий день, пробки – не важно»

Защитник «Локомотива-Кубань» перед третьим матчем с (1-1) выразил надежду, что домашние трибуны будут заполнены под завязку.

«Я, как и вся команда, надеемся на то, что «Баскет-Холл» будет заполнен болельщиками под завязку. Ждем всех к самому началу игры. Рабочий день, пробки – не важно. Это финал, это история, такие матчи не каждый день случаются, поэтому для нас очень важно, чтобы все болельщики пришли и поддержали нас с первых секунд. Мы, в свою очередь, постараемся порадовать их хорошей игрой и, главное, победой.

Поразмышлять о возглагаемой ответственности буду готов после окончания финальной серии. Сейчас об этом стараюсь не думать. Играю в свою игру и помогаю команде. Концентрируюсь на игре, на ее деталях. У нас очень короткие перерывы между матчами. Мысли, не связанные с подготовкой и восстановлением, просто стараюсь от себя отгонять», – заявил Щербенев.

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